Aldosivi solicitó a la AFA investigar a Godoy Cruz y evaluar la quita de puntos

El fútbol argentino vive horas de tensión administrativa tras la solicitud formal elevada por el Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata. Según lo trascendido, la entidad ha requerido a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que tome cartas en el asunto e investigue la situación del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, pidiendo expresamente que se evalúe la quita de unidades que el equipo mendocino habría sumado en la tabla de posiciones.

Este tipo de presentaciones suele generar gran revuelo, especialmente cuando impactan directamente sobre la lucha por los objetivos deportivos o la permanencia en las categorías. Aunque la fuente solo confirma la existencia de la presentación de Aldosivi ante la AFA, el hecho de que se pida evaluar una sanción tan grave como la deducción de puntos indica que la potencial infracción reglamentaria sería de peso.

La AFA ahora deberá activar sus mecanismos internos para analizar la documentación y la fundamentación legal detrás del reclamo impulsado por el club marplatense. La evaluación implica revisar minuciosamente si Godoy Cruz ha incurrido en algún incumplimiento de las normativas vigentes, ya sean estas de índole financiera, administrativa o relacionadas con la correcta inscripción de jugadores o el cumplimiento de sanciones.

La expectativa ahora recae en la velocidad de la respuesta del ente regulador y en si finalmente se abrirá un expediente formal. Los resultados de esta evaluación son cruciales no solo para el "Tomba", que podría ver alterado su desempeño en la tabla, sino también para Aldosivi, que busca que se aplique la normativa si se comprueba alguna falta. La decisión final sobre si procede o no la quita de puntos recaerá en los órganos disciplinarios de la AFA.