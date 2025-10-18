Racing venció 1-0 a Aldosivi en el Estadio Presidente Perón por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

Con la cabeza puesta en las semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo, el equipo de Gustavo Costas presentó una formación alternativa pero igual se quedó con los tres puntos.

El único gol del partido lo marcó Luciano Vietto, de penal, a los 41 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, Talleres respira aliviado: mantiene tres puntos de ventaja sobre el Tiburón y cuatro unidades sobre San Martín de San Juan, en la pelea directa del descenso.

El conjunto marplatense dejó pasar una gran chance y ahora deberá ganar en la próxima fecha para no perder terreno. Racing, en tanto, se puso escolta en la Zona A, detrás de Defensa y Justicia, y llega con envión a su cruce internacional.