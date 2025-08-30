En un partido cargado de emociones y controversias, Barracas Central le ganó 2-1 a Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Este triunfo no solo significó una victoria importante, sino que además posicionó al "Guapo" como líder de la Zona A del campeonato. Para la "Lepra", la derrota profundizó un "mal momento" y dejó un "tenso clima en el Parque de la Independencia", acentuando la preocupación tras la reciente caída en el clásico ante Rosario Central.

Un partido de dos tiempos y una polémica decisión

El encuentro, arbitrado por Hernán Mastrángelo y con Pablo Dóvalo en el VAR, comenzó con un Newell’s decidido a revertir su racha. La "Lepra" se puso en ventaja a los 19 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Carlos Gabriel González Espínola, que adelantó a su equipo 1 a 0. Sin embargo, la alegría local duró hasta el cierre de la primera mitad. A los 46 minutos, Facundo Bruera marcó el empate para Barracas Central, dejando el marcador 1 a 1 antes del descanso.

La segunda mitad trajo consigo el momento más controvertido del partido. A los 9 minutos, una mano dentro del área de Luca Sosa llevó a un chequeo del VAR. Tras la revisión, Mastrángelo sancionó la pena máxima en favor del "Guapo". Fue Iván Tapia, capitán del equipo de Rubén Darío Insúa, quien se hizo cargo del penal y, a los 12 minutos del segundo tiempo, convirtió el gol que selló la victoria de Barracas Central por 2 a 1. Tapia fue una figura clave, siendo también el encargado de varios córners para su equipo.

El "Guapo" y su campaña sorprendente

Con esta victoria de visitante, Barracas Central, bajo la dirección técnica de Rubén Darío Insúa, no solo sumó tres puntos vitales, sino que también confirmó su excelente momento. El equipo venía de una "campaña sorprendente", ubicándose ya en zona de Copa Sudamericana y logrando la segunda posición de la Zona A antes de este partido, tras un empate con Defensa y Justicia. El triunfo ante Newell's consolidó su posición en la cima, demostrando solidez y capacidad de reacción.

La difícil realidad de Newell's

Para el conjunto de Cristian Fabbiani, esta derrota es un duro golpe que se suma a una serie de resultados adversos. Newell's no logra reponerse del "duro golpe de haber perdido el Clásico rosarino ante Central" y su rendimiento se ha "estancado luego de un muy buen comienzo del ciclo". En el Torneo Clausura, el único triunfo fue en la primera jornada; desde entonces, el equipo sufrió derrotas ante Banfield y en el clásico, y empató con Aldosivi, Central Córdoba y Defensa y Justicia. La situación es aún más delicada, ya que la "Lepra" se encuentra fuera de la zona de clasificación a la siguiente fase, y la derrota ocurre "en vísperas de las elecciones" en el club.

El partido también estuvo marcado por numerosas amonestaciones, especialmente para Newell's, que sumó seis tarjetas amarillas: Martín Fernández, Darío Benedetto, Alejo Montero, Luca Regiardo, Víctor Cuesta y Juan Espínola. Barracas Central tuvo dos jugadores amonestados: Nicolás Demartini y Facundo Bruera. Hubo también varios cambios en ambos equipos buscando modificar el rumbo del encuentro.