En un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025, Deportivo Riestra concretó un triunfo sólido e histórico al vencer 2-1 a River Plate en el estadio Monumental. Esta victoria representa el primer triunfo del "Malevo" en la cancha del "Millonario".

Con este resultado, el conjunto visitante, dirigido por Guillermo Benítez, se afianzó como líder del Grupo B y le sacó cuatro unidades de diferencia a River. Tras la dura caída en Núñez, River se ubicó en el segundo puesto con 18 unidades.

Desarrollo del Partido

El partido, disputado por lo más alto de la Zona B, comenzó con una sorpresa táctica. Durante el transcurso del primer tiempo, Riestra desplegó una sólida estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades claras de gol.

El marcador se abrió rápidamente a los 12 minutos del primer tiempo (12' PT), cuando Antony Alonso realizó un cabezazo potente dentro del área chica, sorprendiendo al arquero Franco Armani y poniendo el 1-0 para la visita. Sin embargo, el "Millonario" respondió a los 25 minutos (25' PT): Giuliano Galoppo aprovechó un mal desvío defensivo de Riestra y ejecutó un disparo potente que igualó el encuentro. El primer tiempo finalizó empatado 1-1.

El Gol de la Historia y las Polémicas

En el segundo tiempo, Riestra regresó al terreno de juego con una "actitud diferente". Apenas a los 6 minutos (6' ST), Pedro David Ramírez, lateral derecho de Riestra, aprovechó un error defensivo de River en el área chica y ejecutó un disparo preciso que descolocó nuevamente a Franco Armani, sellando el 2-1 final. Los dos goles del equipo de Guillermo Benítez fueron realizados por Alonso y Ramírez.

Minutos más tarde, la polémica envolvió el encuentro. River había convertido el gol del empate 2-2, pero el árbitro principal, Pablo Echavarría, comunicó que el delantero colombiano Miguel Ángel Borja estaba en posición adelantada, por lo que la conversión fue invalidada.

La situación de River, dirigido por Marcelo Gallardo, se complicó aún más en el minuto 35 del segundo tiempo (35' ST), cuando el centro delantero Maximiliano Salas se retiró expulsado del terreno de juego. Salas recibió la tarjeta roja directamente de Echavarría por una fuerte protesta al juez de línea.

A pesar de jugar con 10 hombres, el equipo local insistió en el aspecto ofensivo en los instantes finales, buscando la igualdad. Sin embargo, las imprecisiones en las definiciones y la solidez de Ignacio Arce bajo los tres palos opacaron la ilusión del elenco de Gallardo.

De esta manera, Deportivo Riestra, con una formación inicial que incluyó a figuras como Ignacio Arce y Miguel Ángel Barbieri, se llevó los tres puntos del Monumental, firmando su primera victoria en ese estadio.

PREVIA

River, la urgencia de reponerse ante el líder inesperado

Tras la reciente y dura eliminación de la Copa Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo recibe a Deportivo Riestra, el inesperado puntero de la Zona B del Clausura, buscando recuperar su imagen ante su público.

El Monumental, escenario de la recuperación

River Plate se enfrenta a Deportivo Riestra este domingo a las 18:00 en el Estadio Monumental, donde el equipo de Núñez actuará como local. El encuentro, correspondiente al Torneo Clausura, es vital para el Millonario, que necesita cambiar rápidamente la mala imagen dejada tras la derrota ante Atlético Tucumán y, sobre todo, la eliminación a manos de Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Actualmente, River ocupa el segundo puesto de la Zona B, a solo un punto de su rival de turno, Deportivo Riestra. Pese a la eliminación copera, River aún lidera la tabla anual, superando a Rosario Central y Boca Juniors. El cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, cuyo segundo ciclo está bajo intensa mirada, buscará este domingo el camino para lograr un título en 2025, teniendo pendientes la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Formaciones y bajas clave

Para este duelo, Gallardo optó por un mix entre titulares y suplentes. La formación de River se perfila con: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Miguel Ángel Borja. El regreso de Quintero como titular es una de las novedades, buscando que el '10' recupere su mejor versión.

La baja más sensible en River es la de Enzo Pérez, quien quedó fuera de la concentración debido a un corte sufrido en la pierna contra Palmeiras; se espera que esté disponible para el partido de la Copa Argentina del jueves ante Racing. Otros habituales, como Montiel y Rivero, descansarán.

Por su parte, el equipo visitante, dirigido por Guillermo Benítez (en algunas fuentes también citado como Gustavo Benítez), presentaría a: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri; Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.

El sorprendente momento de Riestra

Deportivo Riestra llega al Monumental como el líder de la Zona B del Torneo Clausura y la gran sorpresa de la Liga Profesional. El Malevo ha pasado de luchar por el descenso a la cima de la tabla en poco tiempo.

El equipo atraviesa un gran presente impulsado por cuatro victorias consecutivas, destacándose el triunfo 1-0 ante Talleres en Córdoba y la goleada 3-0 a Sarmiento.

Datos del encuentro

El árbitro designado para impartir justicia será Pablo Echavarría (en algunas fuentes referido como Nicolás Echavarría).

El partido entre River Plate y Deportivo Riestra será transmitido por televisión a través de ESPN Premium.