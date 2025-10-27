Boca Juniors le dio vuelta el partido a Barracas Central y gana 3 a 1

Boca quiere dejar atrás la caída ante Belgrano y volver a prenderse en el Clausura.

Este lunes, el equipo de Claudio Úbeda se mide con Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en busca de tres puntos que lo acerquen a los puestos de clasificación.

Cabe recordar que el partido corresponde a la fecha 12 del Clausura: debió ser aplazado por el fallecimiento del entonces entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo.

El Xeneize suma 17 puntos y llega con la necesidad de sumar tras varios tropiezos. Sin Rodrigo Battaglia (lesionado) ni Brian Aguirre (cuadro febril), el DT jugará con Merentiel y Milton Giménez en el ataque, mientras que Paredes, al borde de la suspensión, será evaluado por su participación pensando en el Superclásico.

Del otro lado, Barracas, dirigido por Rubén Darío Insúa, atraviesa una buena campaña pero acumula cuatro partidos sin ganar. Suma 18 unidades y buscará hacerse fuerte de local para seguir trepando en la tabla anual y soñar con una copa.

El partido se jugará este lunes desde las 16.00 con arbitraje de Nicolás Lamolina y la televisación de ESPN Premium.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa, Facundo Bruera, Jhonatan Candia y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.