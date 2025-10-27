Fútbol
Boca Juniors le dio vuelta el partido a Barracas Central y ganó 3 a 1
El “Xeneize” venció al “Guapo” en el pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura. El local se quedó con diez por la expulsión de Iván Tapia en el comienzo del primer tiempo.
Clausura
Finalizado - 90'
Barracas Central
1
-
3
Boca Juniors
Boca dejó atrás la caída ante Belgrano y volvió a prenderse en el Clausura con una victoria 3 a 1 frente a Barracas Central.
Este lunes, el equipo de Xeneize venció al “Guapo” en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia después de empezar perdiendo y pese a la expulsión de Iván Tapia.
Cabe recordar que el partido correspondió a la fecha 12 del Clausura: debió ser aplazado por el fallecimiento del entonces entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo.