Boca Juniors le dio vuelta el partido a Barracas Central y ganó 3 a 1

Boca dejó atrás la caída ante Belgrano y volvió a prenderse en el Clausura con una victoria 3 a 1 frente a Barracas Central.

Este lunes, el equipo de Xeneize venció al “Guapo” en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia después de empezar perdiendo y pese a la expulsión de Iván Tapia.

Cabe recordar que el partido correspondió a la fecha 12 del Clausura: debió ser aplazado por el fallecimiento del entonces entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo.