Los goles del Ferroviario los marcaron Claudio Riaño, Alejandro Martínez de penal y Hernán López Muñoz.

Ambos equipos se pararon con un dibujo de 4-2-3-1, con dos volantes de recuperación, volantes con llegada y un solo punta bien metido en el área rival. Los de Balbo mostraban una particularidad con el regreso de López Muñoz, juvenil surgido en River, que se movía como un enganche y en el cual el cuerpo técnico tiene muchas esperanzas.

A los 17m Soraire recuperó una pelota en la mitad de la cancha y le metió un buen pase a Riaño, que recibió solo y disparó un misil que entró en el ángulo derecho del arco de Chicco.

El gol (luego del cual Riaño, con dolor en su pierna, fue reemplazado por Kaprof), abrió la caja de Pandora para los de Sergio Rondina, ya que aparecieron las dudas y los miedos. Aun así Colón buscó el empate, pero lo de Farías fue tibio y Ramón "Wanchope" Ábila no ofreció un gran despliegue.

Para el segundo tiempo Rondina sacó a Farías y a Picco buscando mayor recuperación y presencia en el área rival. Central Córdoba retomó la iniciativa y hubo riesgo frente a los arcos.

A los 16m los locales tuvieron un córner, la recibió Martínez en el segundo palo y quiso meter un centro pero la pelota golpeó en el brazo de Delgado. El árbitro Rey Hilfer fue a chequear al VAR y sancionó el penal. La conversión corrió por cuenta de Alejandro Martínez, que estiró la diferencia a favor del Ferroviario.

Y aunque Rondina movió todas sus líneas, el local lo liquidó con López Muñoz: el sobrino nieto de Diego Maradona se sacó un defensor de encima y desde afuera la clavó en un palo, luego de estar casi un año fuera de las canchas por una lesión.

A Colón le quedó solamente el ingreso del "Pulga" Rodríguez, que en los pocos minutos que estuvo en cancha generó lo mejor de su equipo, incluyendo un remate en un palo.

Síntesis

Central Córdoba (Santiago del Estero): César Rigamonti; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Matias Di Benedetto y Jonathan Bay; Hernán López Muñoz, Jesús Soraire, Nicolás Linares y Francisco González Metilli; Alejandro Martínez y Claudio Riaño. DT: Abel Balbo.

Colón (Santa Fe): Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Alvarez, Leonel Picco, Juan Sánchez Miño, Christian Bernardi; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Sergio Rondina.

Gol en el primer tiempo: 18m Riaño (CC).

Goles en el segundo tiempo: 21m Martínez de penal (CC); 25m López Muñoz (CC).

Cambio en el primer tiempo: 20m Juan Krapof por Riaño (CC).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Julián Chicco por Picco (C) y Tomás Sandoval por Farias (C); 23m Luis Miguel Rodríguez por Sanchez Miño (C), Andrew Teuten por Delgado (C) y Baldomero Perlaza por Alvarez (C); 30m Francisco Grahl por Krapof (CC); 40m Enzo Kalinski por López Muñoz (CC), José Gómez por Ramirez (CC) y Lucas Besozzi por González Metilli (CC).

Amonestado en el primer tiempo: 17m Riaño (CC);

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Cancha: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).