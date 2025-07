Un duelo de ganadores en el coliseo cordobés

Este sábado 20 de julio de 2025, a las 21 horas, el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el escenario de un enfrentamiento crucial por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025, donde Instituto recibirá a River Plate. El partido contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y la asistencia del VAR a cargo de Héctor Paletta. La transmisión en vivo estará disponible por ESPN Premium.

Un estadio a pleno y recaudación histórica para la gloria

El encuentro promete ser una verdadera fiesta, ya que el estadio Mario Alberto Kempes lucirá con un lleno total. La decisión de trasladar el partido de Alta Córdoba a este imponente coliseo se tomó en el marco del retorno de los hinchas visitantes a los estadios, una medida impulsada por AFA. Las parcialidades de ambos equipos se repartirán en iguales proporciones: los hinchas de Instituto se ubicarán en la Popular Willington y la Platea Ardiles, mientras que los de River ocuparán la Popular Artime y la Platea Gasparini. Las puertas del estadio se abrirán a las 18 horas y se desplegará un operativo de seguridad con más de 1.200 efectivos de distintas fuerzas.

Para Instituto, este partido representa una oportunidad invaluable para obtener una gran recaudación en este comienzo de semestre, estimada en más de 500 millones de pesos, un monto que beneficiará enormemente las arcas del club presidido por Juan Manuel Cavagliatto. La expectativa es tal que River agotó sus 26 mil localidades disponibles.

Nota sobre la ubicación del estadio: Aunque la mayoría de las fuentes indican el Estadio Mario Alberto Kempes como sede del encuentro, la Agencia Noticias Argentinas menciona el Estadio Juan Domingo Perón. Sin embargo, la información detallada sobre la "mudanza de Alta Córdoba" y la descripción de la capacidad y distribución de hinchas en partes iguales para una recaudación millonaria, sugiere fuertemente que el Kempes es el lugar del evento.

Comienzos victoriosos en el clausura

Ambos equipos llegan a este choque con el ánimo en alza tras haber comenzado el campeonato con victorias. Instituto consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 como visitante frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, con un golazo de Alex Luna. Por su parte, River Plate goleó 3 a 1 a Platense en su debut, con goles de Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Migue Borja. Maximiliano "Maxi" Salas, ex delantero de Racing, tuvo un debut estelar con su primer gol para el "Millonario".

Formaciones Probables y Refuerzos Clave

Los entrenadores de ambos equipos, Daniel Oldrá de Instituto y Marcelo Gallardo de River, mantendrían las mismas formaciones que en la primera fecha, buscando consolidar el buen inicio.

Probable Formación de Instituto:

Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

El DT de La Gloria, el mendocino Daniel Oldrá, quien es ex jugador de River, ya avisó que su intención es "no tocar mucho" el equipo. No obstante, podrá sumar a la delegación a los dos últimos refuerzos que ya están habilitados: los delanteros Jhon Emerson Córdoba (Colombia) y Manuel Romero (Paraguay). Además, regresa el zaguero Nicolás Zalazar tras cumplir su suspensión y Jeremías Lázaro, quien se repuso de un esguince de rodilla. Oldrá tiene como misión que su equipo mejore su protección defensiva en este segundo semestre y espera sostener la valla en cero para tener una oportunidad de ganar, apostando al talento ofensivo de jugadores como Alex Luna, Gastón Lodico y Damián Puebla para asistir al delantero Nicolás Cordero, quien buscará su primer gol en el club.

Probable Formación de River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Santiago Lecina (también mencionado como Lencina); Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

River, por su parte, sumó en las últimas horas a tres nuevos refuerzos: el regreso de Juan Fernando Quintero, y los ex Talleres Juan Portillo y Matías Galarza Fonda, aunque ninguno de ellos estará disponible para este partido. El equipo "Millonario", dirigido por Marcelo Gallardo, tiene un semestre con mucha competencia, ya que intentará pelear tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Romper la racha: el desafío histórico de Instituto

Este partido representa una oportunidad crucial para Instituto de cambiar una historia adversa frente a River Plate. La Gloria lleva 20 partidos sin lograr una victoria ante el "Millonario". El último triunfo se remonta a la temporada 1987, con un contundente 4 a 1, incluyendo un triplete de Dertycia. Desde su retorno a Primera División, Instituto ha sufrido dos derrotas en Alta Córdoba contra los de Núñez: 1-3 en 2023 y 2-3 en 2024, y una caída por 1 a 0 en el Monumental en el Torneo Apertura 2025 con un tanto sobre el final. El equipo cordobés espera este sábado, en el Kempes, poder cambiar la historia y dar un golpe en la mesa del certamen de Primera División.

Próximos compromisos

Luego de este encuentro, Instituto tendrá que visitar a Vélez el sábado 26 de julio a las 19 horas, por la tercera fecha. River, en tanto, será local de San Lorenzo el domingo 27 de julio a las 20:45 horas.