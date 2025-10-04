De Felippe se hartó y destapó las "caretas" del fútbol argentino

El inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura dejó un tenso empate 0-0 entre Central Córdoba y Argentinos Juniors en la Paternal, un resultado que el equipo de Santiago del Estero logró sosteniendo "como pudo" el dominio y los embates del rival. Sin embargo, el foco de la noticia se trasladó a la conferencia de prensa posterior, donde el entrenador del Ferroviario, Omar De Felippe, fue cuestionado por la actitud de su equipo y explotó al responder.

La tensión se desató cuando un periodista inquirió al director técnico sobre las indicaciones que habría dado en el segundo tiempo. El periodista preguntó si las instrucciones apuntaban a "que hagan tiempo, que busquen faltas", argumentando que "se vio claramente que no buscaste el juego directo, limpio". A medida que el cuestionamiento avanzaba, la cara del DT "se transformaba", anticipando la fuerte respuesta.

La Sincera (y Picante) Reflexión del DT

De Felippe no solo respondió a la acusación, sino que elevó el tono y la discusión a una crítica general del entorno futbolístico. A medida que subía la temperatura en su respuesta, el DT sentenció que "en el fútbol argentino todos hacemos lo mismo. Todos. ¿Está claro?".

Además de señalar la hipocresía general, De Felippe contrastó la realidad económica de su equipo con otros planteles del país. El DT mencionó el partido de la Copa Argentina reciente, donde se manejan "muchos millones de dólares", mientras que en Central Córdoba "no hay nada gastado". Central Córdoba se encuentra en una situación donde "vivimos de lo que nos prestaron otros equipos y tratamos de armar más o menos lo que se puede".

Finalmente, De Felippe cerró su intervención con una "picante pero sincera reflexión" sobre la polémica práctica de hacer tiempo, admitiendo que si él va a hacer tiempo, "Lo voy a hacer, porque cuando yo voy perdiendo el rival hace tiempo". El DT lanzó una dura exigencia al ambiente periodístico y del fútbol: "Vamos a sacarnos las caretas, dejemos estas boludeces". Concluyó con una aceptación de las reglas tácitas del juego: "Flaco, el que gana hace tiempo y cuando me pasa eso, yo cierro el pico y trato de jugar".