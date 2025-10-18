El Bicho se floreó y ya pisa zona de Copa Libertadores

Argentinos Juniors logró una importante victoria al imponerse 3-1 ante Newell’s Old Boys en el estadio Diego Armando Maradona, en el marco de la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El encuentro, disputado el viernes 17 de octubre, se destacó por la presentación oficial de Sergio “Chiquito” Romero en el arco del “Tifón de Boyacá”.

Aunque el partido comenzó favorable para la visita, con un gol del delantero Luciano Herrera a los 9 minutos del primer tiempo, Argentinos reaccionó rápidamente para revertir el marcador.

El extremo Diego Porcel se erigió como la figura de la noche al conseguir un doblete. El empate llegó a los 21 minutos, cuando Porcel remató de tijera un centro de Gabriel Florentín. Cuatro minutos más tarde (25' PT), el "Bicho" logró remontar gracias a otro gol de Porcel, quien aprovechó un "error monumental" del arquero de Newell's, Juan Espínola, que calculó mal un tiro de esquina. Antes de finalizar la primera etapa, Gabriel Florentín sentenció el 3-1 a los 44 minutos, luego de un desentendimiento en la defensa rosarina.

El debut de "Chiquito" y la crisis de la Lepra

Romero tuvo un debut con intervenciones destacadas. El arquero realizó una “crucial salvada” a los 42 minutos del primer tiempo para evitar el empate de Newell’s, ganándose el aplauso de La Paternal. Ya en el complemento, Romero reaccionó a tiempo para desviar con un manotazo un remate potente de Darío Benedetto, su excompañero, quien había quedado mano a mano.

Para Newell’s, este resultado agudiza la “fuerte crisis” que atraviesa el equipo dirigido por Cristian "Ogro" Fabbiani. La situación se complicó drásticamente a los 36 minutos del segundo tiempo cuando el experimentado mediocampista Ever Banega fue expulsado con tarjeta roja directa. Banega, que ingresó en el segundo tiempo, impactó con una “plancha” temeraria en la tibia del defensor Leandro Lozano. El entrenador Fabbiani también fue amonestado con tarjeta amarilla en el inicio del complemento.

Posiciones y futuros compromisos

Con el triunfo, Argentinos Juniors consolida su posición en la tabla. El equipo de Nicolás Diez trepó a la segunda posición de la Zona A con 18 puntos, acercándose a la punta. Además, en la tabla acumulada de la temporada, el “Bicho” se adueñó de la segunda posición con 51 unidades, ingresando así en zona de Copa Libertadores. Esta victoria da moral al equipo antes de un compromiso clave: la semifinal de la Copa Argentina, que se disputará este jueves en el Gigante de Arroyito (Rosario).

Por su parte, la “Lepra” se mantiene en el anteúltimo puesto (14.º) de su grupo con 11 unidades y en la 24.ª plaza de la tabla acumulada con 30 puntos. El equipo rosarino está a solo seis unidades de la zona de descenso.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Argentinos Juniors visitará a Barracas Central, mientras que Newell’s buscará la recuperación recibiendo a Unión en el Coloso Marcelo Bielsa.