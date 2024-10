Edinson Cavani renovó con Boca hasta el 2026 y aseguró que se retira en el Xeneixe

El delantero de 37 años puso el gancho tras sus primeros 18 meses en el Xeneize y extendió su vínculo hasta diciembre de 2026 con un objetivo en mente: poder ganar un título en la institución que le abrió las puertas para volver al fútbol de Sudamérica.

Tras un inicio turbulento, con pocos goles y críticas, el Matador se destapó en este 2024 y ya lleva un total de 20 goles. Quedó muy cerca de la gloria en 2023, cuando Boca perdió la final de la Copa Libertadores a manos de Fluminense. El uruguayo buscará revancha y así lo dejó claro en una conversación con El Canal de Boca.

"He vivido cosas increíbles en este club durante 14 meses y las ganas de ganar cosas acá están intactas. Uno de los grandes objetivos que me puse cuando llegué es ganar títulos y me duele no poder haberlo logrado todavía", se sinceró.

"Le agradezco al hincha lo que me da desde el primer día, ya me demostraban antes de venir acá. Voy a dar el máximo para lograr las cosas, eso lo tengo claro y ellos creo que también. Me entregaré al máximo desde donde me toque para lograr objetivos importantes y festejar juntos. Queda mucho por dar", agregó.

Además, el Matador confirmó lo que esperaba el hincha de Boca: se va a retirar con la camiseta del Xeneize, con quien estará vinculado por dos años más. "Siempre dije que quería volver cerca de mi casa cuando estuviera bien todavía para jugar y todavía lo estoy", remató.