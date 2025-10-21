Rescate con garra: Tigre igualó sobre la hora ante Barracas Central en un duelo caliente

En un encuentro correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, disputado el lunes 20 de octubre en el estadio José Dellagiovanna, Tigre igualó 2-2 ante Barracas Central. El Matador, dirigido por Diego Dabove, logró rescatar un punto a pesar de haber jugado gran parte del partido con un jugador menos tras la expulsión de Elías Cabrera.

El encuentro no estuvo exento de controversia. Apenas a los 18 minutos del primer tiempo, se registró la primera polémica cuando el árbitro Jorge Baliño (con el apoyo del VAR a cargo de Héctor Paletta) decidió no sancionar un penal a favor de Tigre, luego de una supuesta sujeción dentro del área de Kevin Jappert contra Ignacio Russo.

Poco después, a los 27 minutos, el Guapo logró abrir el marcador. Jhonatan Candia conectó de cabeza un centro ejecutado desde un tiro de esquina por Iván Tapia, venciendo al arquero de Tigre, Felipe Zenobio.

La situación se complicó aún más para el local a los 35 minutos de la etapa inicial: Elías Cabrera fue expulsado, a instancias del VAR, por una fuerte entrada sobre un volante de Barracas Central. De esta forma, el Matador se fue al descanso en desventaja y con diez futbolistas.

Empate y ráfaga de goles en el cierre

La intensidad del partido se concentró en la segunda mitad, donde se vieron tres goles en diez minutos. El primer festejo del local llegó recién a los 38 minutos del complemento, cuando Ignacio Russo se anticipó a la defensa y empujó el balón al fondo de la red tras un córner enviado por Diego Sosa, igualando el duelo.

Sin embargo, la alegría duró poco para los dirigidos por Dabove. En la siguiente acción de juego, Gonzalo Morales volvió a adelantar a Barracas con una sutil definición ante la salida del guardametas de Tigre.

Cuando parecía que el equipo comandado por Rubén Darío Insúa se llevaría los tres puntos, apareció Sebastián Medina a los 48 minutos, estirándose para conectar un envío al área de Joaquín Laso y sellar el empate 2-2.

Posiciones y próximos desafíos

Con este resultado, tanto Tigre como Barracas Central sumaron un punto. Los comandados por Diego Dabove rescataron un punto de gran valor en la pelea por los puestos de playoffs del campeonato local.

Actualmente, el Matador quedó con 18 puntos, misma cantidad que Belgrano y Racing. Además, Tigre tiene un partido pendiente ante Boca, postergado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Por su parte, Barracas Central (también con 18 puntos) se pondrá al día con su calendario el próximo lunes, cuando reciba al Xeneize en el estadio Claudio Fabián Tapia a las 16:00. Posteriormente, el Guapo deberá visitar a Belgrano de Córdoba el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del certamen.

Síntesis del partido: