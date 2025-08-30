Banfield consiguió una victoria crucial en el estadio Florencio Sola al derrotar a Tigre por 1-0, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Este triunfo no solo significó tres puntos vitales para el "Taladro", sino que también lo catapultó a la quinta posición de la zona A con 10 unidades, inyectando una dosis de optimismo en sus aspiraciones dentro del campeonato.

El único grito de gol de la noche, que hizo vibrar al público en el sur del conurbano bonaerense, fue obra del delantero Mauro Méndez, quien capitalizó un rebote a los 23 minutos del complemento. Para Tigre, dirigido por Diego Dabove, la derrota lo mantuvo en la undécima posición con dos puntos menos que Banfield.

El encuentro, arbitrado por Yael Falcón Pérez con la asistencia del VAR Fernando Espinoza, mostró a un Banfield proactivo desde el inicio. La primera ocasión clara para el local llegó a los 13 minutos, cuando un centro preciso desde la derecha de Kevin Castañeda encontró la cabeza de Rodrigo Auzmendi, cuyo remate se fue desviado cerca del poste derecho del arquero rival, Felipe Zenobio. Minutos más tarde, a los 29, el volante Gonzalo Ríos probó con un remate con efecto al segundo palo desde el vértice izquierdo del área, que terminó ancho. La insistencia de Castañeda continuó a los 33 minutos, con un enganche y un remate bajo que Zenobio contuvo sin dificultades.

La visita, por su parte, tuvo su primera llegada a los 36 minutos. El delantero Alfio Oviedo disparó desde el vértice derecho del área, el balón se desvió en el defensor Sergio Vittor y la buena reacción del arquero local, Facundo Sanguinetti, evitó el peligro al despejar al córner. El primer tiempo se cerró sin goles, pero con un Banfield buscando más el arco contrario.

En la segunda mitad, la dinámica no cambió drásticamente. A los cinco minutos, un tiro libre de Castañeda encontró en el primer palo a Vittor, quien ganó de cabeza; pero su remate fue centralizado y directo a las manos del guardameta de Tigre. El "Matador" respondió a los 14 minutos con un disparo lejano del volante Jabes Saralegui, bajo y centralizado, que Sanguinetti, surgido de las inferiores del club local, contuvo sin sobresaltos.

El momento clave del partido llegó a los 20 minutos. Rodrigo Auzmendi recuperó una pelota en zona ofensiva, se acomodó y sacó un remate fuerte y cruzado desde el borde del área chica. Zenobio, con una gran intervención, logró desviar el balón hacia arriba. Sin embargo, el rebote fue aprovechado con gran oportunismo por Mauro Méndez, quien empujó la pelota al fondo de la red para establecer el 1-0 a los 23 minutos. El festejo del delantero, capturado por la Agencia Noticias Argentinas/Prensa Banfield, fue la imagen de la noche.

Con la ventaja a su favor, Banfield buscó ampliar la diferencia. Cuatro minutos después del gol, el propio Méndez manejó un contraataque, se acercó al borde del área y lanzó un remate violento al poste izquierdo de Zenobio, quien nuevamente se lució con un manotazo salvador. Tigre no bajó los brazos y se acercó a la igualdad a los 27 minutos, con un cabezazo bajo y desviado de Martín Río en el área rival, que otra vez Zenobio desvió sobre su caño izquierdo. La ocasión más clara para el empate llegó a los 32 minutos: un centro desde la derecha de Russo fue cabeceado por el central Joaquín Laso, y su testazo impactó en el poste izquierdo de Sanguinetti, ahogando el grito de gol para los visitantes.

El director técnico de Banfield, Pedro Troglio, realizó varios cambios en el segundo tiempo para refrescar el equipo y mantener la ventaja, incluyendo la salida del propio goleador Méndez a los 42 minutos por Agustín Alaníz. Diego Dabove, de Tigre, también movió el banco en busca de soluciones.

Este triunfo no solo consolida a Banfield en la parte alta de la tabla, sino que también establece un buen precedente de cara a sus próximos desafíos. En la siguiente fecha, el "Taladro" tendrá una dura prueba como visitante ante Independiente, el sábado 13 de septiembre a partir de las 16:45 horas. Por su parte, el "Matador" de Victoria buscará recuperarse en casa, recibiendo a Talleres el domingo 14 a las 20:00.

El equipo de Pedro Troglio demostró solidez y, con la puntería de Mauro Méndez, dio un paso importante en el Torneo Clausura 2025. La expectativa crece en Banfield, que ahora mira la tabla con más ambición.