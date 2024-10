El entrenador argentino Fernando Gago estrenará el saco de D.T de Boca Juniors frente a Tigre por la fecha dieciocho de la Liga Profesional de Fútbol.

En la lista de convocados para este sábado, “Pintita” dejó a el defensor central Cristian Lema afuera del equipo para enfrentar al “Matador” de Victoria a las 19:15 hs.

Además, sumó al chileno Gary Medel, el mediocampista Guillermo Pol Fernández y el arquero Sergio Romero.

El “Chiquito” regresará luego de los dos partidos de suspensión por los incidentes posteriores al “Super Clásico” que se disputó en la “Bombonera”.

En el caso de “Pol”, la dirigencia encabezada por el presidente Juna Román Riquelme determinó que el futbolista está habilitado para poder jugar de la decisión de no renovar su contrato profesional con la institución de Capital Federal.

Qué se sabe del once? Fiel a su estilo, el flamante técnico no dio señales y recién lo confirmaría horas antes del partido en Victoria, pero lo que no quedan dudas es que apelará a un sistema 4-3-3 bien ofensivo. Sergio Romero y Marcos Rojo, dos de los referentes más cuestionados en el último tiempo, son candidatos a ser titulares en esta nueva era.

Por su parte, el Tigre de Sebastián Domínguez, complicado en la tabla anual, también llega al duelo del sábado con necesidad de sumar pero con el envión anímico de haber ganado en el último compromiso contra Atlético Tucumán. 17º con 21 unidades, el Matador quiere sorprender a Boca y amargar el debut de Gago.

La trayectoria de Fernando Gago como D.T

El 13 de febrero de 2021, tras la salida del D.T Guillermo Hoyos, “Pintita” , con 34 años y retirado en el puesto de jugador, asumió el primer desafío de su carrera como director técnico en el “Tiburón” marplatense.

El ex Real Madrid estuvo acompañado por: Federico Insúa, Diego Cogliandro, Gustavo Gallego y Gastón Maddoni. El preparador físico de la primera experiencia del porteño fue Roberto Luzzi.

Gago estuvo una sola temporada al comando del conjunto verde y amarillo, en la misma disputó un total de 26 partidos con el saco de D.T; con tan solo 7 victorias, 3 empates y 16 derrotas. Un balance negativo de 31% de efectividad que desencadenó en su salida. Además, su mala relación con el manager deportivo del club, Ciro Lubrano, fue otro de los factores por los cuales tomó la decisión.

En octubre de 2021, Fernando Gago realizó su estreno al mando de Racing Club de Avellaneda.

Luego de una mala experiencia en el “Tiburón”, “Pintita” realizó su segundo intento para demostrar que poseia la capacidad para llevar adelante un platel profesional. Sin embargo, en este caso el desafío que asumió fue muy complejo. Puesto que, eligió uno de los “Cinco Grandes” del futbol argentino.

En su etapa en el elenco de Avellaneda, en la que estuvo durante 711 días, disputó un total de 109 encuentros al mando del plantel de la Academia; con 53 victorias, 30 empates y 26 derrotas. Los números dieron como resultado un balance positivo, con un 57% de efectividad.

Además, sumó dos títulos para las vitrinas del conjunto de camiseta albiceleste, los mismos fueron el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

Sin embargo, luego de la recordada derrota 2-1 frente a River Plate por la fecha 27 de la Liga Profesional 2022, la relación con el fanático se rompió. En aquel memorable encuencuentro para los fanáticos del Xeneize, Jonathan Galván ejecutó un penal para el olvido que terminó en el despeje del arquero riverplatense Franco Armani. El resultado negativo derivo en un catastrófico escenario para Gago, Boca se quedó con el título del campeonato.

El segundo factor que terminó con su ciclo al mando de la Academia fue la derrota 2-0 frente a Independiente en el Cilindro de Avellaneda. En el final del partido, Fernando Gago suspendió la conferencia de prensa y dejó su cargo.

En su paso por el coloso de México, el “Chivas” de Guadalajara, el entrenador porteño comenzó con un empate 1-1 frente a Santos Laguna por la jornada 6 de la Liga MX.

Disputó un total de 38 partidos con el buzo de entrenador; con 17 victorias, 9 empates y 12 derrotas. Un balance aceptable que dio como resultado un 52,63% de efectividad.