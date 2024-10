Vélez es el cómodo líder de la Liga Profesional de Fútbol. El 1-1 con River en el Monumental le permitió sacarle seis puntos de distancia a sus perseguidores, Huracán y Talleres, que igualmente tienen un partido menos. Parece que el Fortín se encamina sin escalas al título. Sin embargo, el clima parece no ser el mejor. Quedó en evidencia con los enojos, tal vez exagerados, de Elías Gómez y Claudio Aquino en el momento en que el entrenador Gustavo Quinteros decidió sacrificarlos en pos de darle más aire al equipo.

Apenas cinco minutos después de que Miguel Borja hiciera explotar al Monumental con su empate de penal, el DT de Vélez llamó al cuarto árbitro y cantó cambio. El elegido era Gómez que le dejó su lugar al ex Banfield Aaron Quirós. Llamó la atención que el marcador lateral santafesino cuestionara la decisión del entrenador. Y más que lo hiciera con una fuerte frase que rápidamente se hizo viral. "Sos un cagón, ahora vamos a hablar", le dijo el ex River a grito pelado.

El cambio, evidentemente, desconcertó al jugador. Es que Gómez, que tuvo apenas 54 minutos de acción, completó los 90 en 12 de las 18 fechas de esta Liga Profesional. Y hay más: en los seis partidos que le tocó salir, como mucho, fueron 20 minutos antes del final del encuentro y siempre por cansancio físico. Contra River en el Monumental, Quinteros apostó por una movida diferente y el jugador se lo hizo sentir al entrenador.

Ya culminado el encuentro, Gómez habló con la prensa y se hizo cargo de su error. "Quiero pedirle disculpas; ya lo hablé con el entrenador", se lamentó el futbolista, que atribuyó su calentura al error que cometió en la jugada que desembocó en el penal de Borja. Y agregó: "Acataré las ordenes del entrenador. Fue un momento de calentura".

Pero Gómez no fue el único jugador de Vélez al que no le gustaron los cambios. Aquino, que dejó la cancha a los 36 minutos del segundo tiempo para hacerle lugar a Jalil Elías, también manifestó su bronca por la decisión del entrenador de sacarlo del campo de juego.

Primero puso un gesto de fastidio y después, en el momento en que se sentaba en el banco de suplentes, lanzó un "la concha de tu madre". El destinatario, en este caso, no fue Quinteros, sino Leandro Desábato, su asistente. También Aquino contó, tras el encuentro, que habló con sus compañeros y que también les ofreció disculpas. "Soy uno de los referentes del plantel y no puedo hacer eso. Fue un insulto al aire, pero ya hablé con todos y les pedí perdón", soltó el exquisito volante.

Ya en la conferencia de prensa, Quinteros no evitó hablar del tema y, si bien no contó lo que más tarde dijeron sus pupilos, advirtió que "si hubo una falta de respeto habrá castigo deportivo".

"Yo no lo escuché cuando pasó -en referencia a Elías Gómez-. En caliente habrá dicho algo. Después lo arreglamos de forma interna. Todos los jugadores que salen y se enojan a mí no me disgusta demasiado... Pero si hubo una falta de respeto, seguramente, habrá un castigo deportivo. El respeto no se negocia. Lo de Aquino no lo escuché. No es la primera vez que un jugador se enoja y patea... Pero tienen que respetar al jugador que entra. Y si hubo una falta de respeto habrá un castigo", remarcó Quinteros.