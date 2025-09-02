El Torneo Clausura 2025 fue testigo de un partido cargado de tensión y giros inesperados en Vicente López, donde Godoy Cruz se hizo fuerte con un jugador menos y logró una victoria crucial por 3-1 sobre Platense por la fecha 7. Este resultado no solo significó un quiebre para el "Tomba" en una racha negativa, sino que también le permitió salir del fondo de la tabla.

Antes del encuentro, ambos equipos llegaban con realidades complejas. Platense, el vigente campeón del Apertura, venía de una etapa complicada tras la salida de su dupla técnica y, aunque había ganado su último partido contra San Lorenzo, aún buscaba su mejor versión y acercarse a puestos de playoffs. Por su parte, Godoy Cruz atravesaba un momento crítico, con diez partidos sin ganar y cinco derrotas consecutivas, una racha que le costó la eliminación de la Copa Sudamericana y lo dejó a solo dos puntos de la zona de descenso por tabla anual. La reciente asunción del entrenador Walter Ribonetto no había logrado revertir la situación, sumando cuatro duelos sin victorias. Con este panorama, el partido era "clave" para ambos, con Platense y Godoy Cruz ubicados 10.º y 11.º respectivamente, ambos con 6 puntos antes del silbatazo inicial.

El encuentro fue arbitrado por Nicolás Lamolina, con Salomé Di Iorio en el VAR. La expectativa era alta y el partido no defraudó en intensidad.

El marcador se abrió rápidamente a los 9 minutos del primer tiempo con un golazo de Nicolás "Indio" Fernández para Godoy Cruz, poniendo al "Tomba" en ventaja por 1-0. Sin embargo, la alegría mendocina se vio empañada a los 32 minutos, cuando Santino Andino, de Godoy Cruz, fue expulsado con tarjeta roja por insultar al árbitro Lamolina, dejando al equipo con diez jugadores en la cancha. A pesar de la inferioridad numérica, Godoy Cruz logró mantener la ventaja hasta el final del primer tiempo.

El complemento no tardó en ofrecer emociones. A los 11 minutos del segundo tiempo, Franco Baldassarra, con un gol de cabeza, igualó el marcador 1-1 para Platense, aprovechando la ventaja numérica y reavivando las esperanzas del "Calamar". No obstante, la reacción de Godoy Cruz fue inmediata y admirable. Tan solo 11 minutos después, a los 22' del 2.º tiempo, Daniel Barrea volvió a poner al equipo mendocino por encima en el marcador, con un 2-1 que demostraba la garra del equipo con diez.

El dramatismo se extendió hasta la última jugada del partido. Con el tiempo cumplido, el arquero de Platense, Andrés Desábato, subió al área rival en un intento desesperado por buscar el empate en un córner. Su apuesta no dio frutos y, tras el fallido intento, Facundo Altamira comandó una contra letal. Con el arco completamente desprotegido, Altamira liquidó el encuentro con un gol que selló el 3-1 definitivo para Godoy Cruz a los 51 minutos del segundo tiempo.

Esta victoria es un verdadero salvavidas para Godoy Cruz, que no solo rompe su larga racha negativa y suma tres puntos vitales, sino que también demuestra una gran fortaleza mental y capacidad de reacción, especialmente tras jugar la mayor parte del partido con un hombre menos. Por su parte, Platense deberá reagruparse y enfocarse en sus próximos compromisos.

De cara a la siguiente jornada, Platense, bajo la dirección de Cristian "Kily" González, visitará a Defensa y Justicia el domingo 14 de septiembre a las 20:00. En contraste, Godoy Cruz recibirá a Barracas el sábado 13 a las 14:30, buscando consolidar este envión anímico y seguir escalando posiciones en el Torneo Clausura 2025.