El encuentro entre Newell's y Central Córdoba (SdE), correspondiente a la 4ta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, disputado el 8 de agosto de 2025, estuvo marcado por un incidente controvertido. El árbitro Andrés Merlos sufrió la agresión de un proyectil mientras se dirigía a revisar una jugada en el sistema de videoarbitraje (VAR).

La situación de VAR se originó alrededor de los 30 minutos del primer tiempo, cuando Luca Regiardo de Newell's cometió una dura infracción sobre Lucas Besozzi. Los colegiados en Ezeiza contactaron a Merlos para que analizara la acción, ya que podría ser causal de expulsión. Al acercarse a la cabina del VAR, ubicada frente a la Platea Maxi Rodríguez, descendió una gran cantidad de proyectiles, y uno de ellos impactó en su rostro y luego en su brazo derecho. Este suceso obligó a una suspensión momentánea del juego y generó una breve demora en las acciones.

A pesar de la agresión, Merlos, quien fue cubierto por policías que emplearon sus escudos, logró analizar la jugada. Finalmente, el árbitro determinó la expulsión de Luca Regiardo, dejando a "La Lepra" con un jugador menos a los 35 minutos de la etapa inicial, lo que intensificó el clima en el Parque de la Independencia. Cabe mencionar que Regiardo había recibido una tarjeta amarilla a los 30 minutos del primer tiempo por la misma infracción.

El partido concluyó con un empate 1-1. Gonzalo Maroni adelantó a Newell's con un gol a los 39 minutos del segundo tiempo. No obstante, Central Córdoba reaccionó rápidamente, y Gastón Verón marcó el gol del empate a los 44 minutos del segundo tiempo, rescatando un punto para los santiagueños. Newell's jugó con diez hombres desde los 37 minutos del primer tiempo debido a la expulsión.

En cuanto al desempeño de los equipos, Newell's suma cinco puntos y no ha logrado victorias en sus últimos dos partidos como local. Por su parte, Central Córdoba mantuvo su invicto, registrando su tercer empate en cuatro presentaciones en el torneo.

Para la próxima fecha, la 5ta del Torneo Clausura, Newell's visitará a Defensa y Justicia antes de su clásico contra Rosario Central, mientras que Central Córdoba recibirá a Barracas Central.