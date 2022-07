Estudiantes de La Plata, que se apresta para jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero que a nivel local solo logró cuatro de los pasados 21 puntos, recibirá a Banfield, en uno de los partidos a celebrase por la fecha 11 de la Liga Profesional de fútbol (LPF).



El partido se jugará en el Estadio Uno-Jorge Luis Hirschi, desde las 18, con el arbitraje de Nazareno Arasa y televisado por TNT Sports.

Estudiantes (11 puntos) jugará el jueves próximo en Brasil, ante Athlético Paranaense el encuentro de ida por los cuartos de final de la Libertadores y ese es el gran objetivo, pero ello no significa que en la LPF las cosas no vienen bien para el equipo de Ricardo Zielinski.



En las pasadas siete fechas de la LPF el "Pincha" solo ganó uno, empató otro y perdió cinco, una campaña que lo sacó de la zona de clasificación para las copas internacionales del año próximo, disimulada por su buena campaña en la actual Libertadores.



Banfield (13) tampoco goza de una buena coyuntura en la LPF, lleva cuatro compromisos sin ganar (no vence desde el 3-0 a Boca en La Bombonera) y necesita sumar porque el equipo de Claudio Vivas pretende clasificar para la Copa Sudamericana y está a tres unidades de ese objetivo.



En el historial jugaron en 103 ocasiones, con ventaja de Estudiantes sobre el "Taladro" de 39 triunfos contra 36 y 28 empates