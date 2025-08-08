Estudiantes de La Plata consiguió un valioso triunfo por 2-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, consolidándose como único líder de la Zona A con 9 puntos en el Torneo Clausura 2025.

Esta victoria marca el tercer triunfo consecutivo para el "Pincha", lo que lo posiciona con el ánimo "bien arriba" de cara al partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Cerro Porteño, que se disputará el próximo miércoles 13 de agosto en Asunción. El encuentro se jugó, bajo una intensa lluvia.

Los goles que sellaron la victoria de Estudiantes fueron obra de dos jugadores en momentos clave:

El primero llegó a los 7 minutos del partido, cuando el joven Fabricio Pérez marcó el 1-0. Pérez, un sanjuanino de 19 años, capitalizó un centro complicado de Gastón Benedetti, apareciendo solo por el segundo palo. Este fue su segundo gol del año, tras haber anotado también en la Copa Argentina.

El segundo tanto lo convirtió el experimentado Leandro González Pirez a los 39 minutos del primer tiempo, con un cabezazo imposible tras un centro de Fabricio Pérez, poniendo el 2-0.

El partido no estuvo exento de dramatismo. En el final, Gastón Benedetti, autor de la asistencia en el primer gol, fue expulsado por un golpe a Mauricio Cardillo. Posteriormente, el colombiano Sebastián Villa descontó para Independiente Rivadavia de Mendoza, convirtiendo un penal que puso el 2-1 definitivo.

La victoria de Estudiantes se enmarca en un contexto de "revanchas" personales y colectivas:

Para el director técnico Eduardo Domínguez, este triunfo representa el número 60 en los 135 partidos que lleva al frente del "Pincha". Su continuidad había sido puesta en duda en junio, tras la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi, y el equipo tuvo un mal comienzo de torneo con derrotas ante Vélez en la Supercopa Internacional y Unión en el debut. Sin embargo, mantuvo el apoyo de la gente.

Leandro González Pirez también tuvo su "revancha". Había sido cuestionado tras los partidos contra Unión y Huracán, y su debut como segundo marcador central no había sido ideal debido a la inesperada salida de Sebastián Boselli. Sin embargo, su rendimiento mejoró y este jueves logró su ansiado gol de cabeza.

Para Fabricio Pérez, su gol fue una ratificación de su crecimiento. El sanjuanino, que llegó a La Plata en 2023 y se formó en las inferiores del Club Trinidad, había sido promovido al primer equipo por Eduardo Domínguez el año pasado.

Incluso el equipo en su conjunto y sus hinchas vivieron una "revancha". Hace apenas 17 días, al finalizar el primer tiempo del partido contra Huracán (cuando perdían 1-0), la gente en el UNO manifestó su disconformidad con los jugadores con fuertes cánticos. Sin embargo, hubo una reacción: el equipo ganó 2-1, luego venció 1-0 a Racing en Avellaneda y, con esta victoria ante Independiente Rivadavia, se aseguró la punta. Esta secuencia de triunfos ha transformado los insultos y exigencias de los hinchas en "aplausos a rabiar", lo que brinda una confianza renovada al equipo antes de su viaje a Asunción.

Estudiantes viajará con el primer objetivo de lograr un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la confianza de haber superado momentos difíciles y consolidado su liderazgo en el torneo local.