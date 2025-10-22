Fallo clave de la Justicia: Sebastián Villa, absuelto en la causa por abuso sexual

Desarrollo de la noticia

Sebastián Villa, exdelantero de Boca Juniors y actual jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza, fue absuelto por la justicia en la causa que lo investigaba por "abuso sexual con acceso carnal". Esta acusación había sido iniciada en su contra en el año 2021 a raíz de una denuncia de su expareja, Rocío Tamara Doldán.

La resolución judicial fue emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 4 de Lomas de Zamora, que determinó absolver al futbolista colombiano de 29 años. La absolución se produjo debido a que tanto el fiscal a cargo del caso como la propia denunciante desistieron de continuar sosteniendo la acusación.

El fallo explica que la víctima "resignificó" el episodio que había denunciado. En la audiencia, Doldán explicó que ella y Villa se encontraban inmersos en una "relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que recíprocamente nos realizábamos". Detalló que, analizando en retrospectiva los hechos, las prácticas anteriores en algunas oportunidades contenían "contenido sexual con cierta intensidad pero en un espacio de placer".

La denunciante sostuvo que Sebastián Villa "siempre dio por hecho que el consentimiento estaba implícito, dada la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente". La justicia decidió avanzar con la absolución argumentando que existía una "falta de otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación".

Un informe psicológico, que estuvo a cargo de la doctora Alicia Cortalezzi, se presentó como elemento de análisis. Este informe concluyó que el "lenguaje gestual expresa una saludable voluntariedad" y un "gesto de calma" en la examinada. Además, el informe no sugirió indicios de que la decisión de desistir de la acusación pudiera deberse a dependencia económica o emocional, ni a "una eventual presión, ni miedo alguno".

El fallo también remarca que Doldán "ya no reside en este país, que a la fecha ha rearmado su vida" y que su "resignificación sobre los acontecimientos puede interpretarse como un acto voluntario y libre de presiones".

Es relevante señalar que, si bien Villa fue absuelto en esta causa por abuso sexual, en el año 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género, en el marco de otra investigación judicial diferente.