El Torneo Clausura 2025 de la Zona A fue testigo de una contundente victoria de Argentinos Juniors sobre Racing Club por 4-1, en un partido vibrante correspondiente a la sexta fecha del campeonato local. El encuentro, disputado el pasado domingo 24 de agosto en el estadio Diego Armando Maradona, dejó al “Bicho” en puestos de clasificación y a “La Academia” sumida en una profunda preocupación.

El partido comenzó con un Racing que logró golpear primero, a pesar de que Argentinos Juniors fue levemente superior en la primera mitad. A los 25 minutos del primer tiempo, Tomás Conechny abrió el marcador para “La Academia”, aprovechando un error del arquero local Diego Rodríguez. Sin embargo, la alegría visitante duró poco, ya que solo tres minutos después, a los 28’, Alan Lescano encontró el empate para Argentinos Juniors tras una gran jugada colectiva y un flojo despeje del arquero de Racing, Gabriel Arias. Con el marcador 1-1, ambos equipos se fueron al descanso.

El complemento fue un verdadero monólogo del “Bicho”. Los dirigidos por Nicolás Diez salieron decididos a sentenciar el encuentro. A los 6 minutos del segundo tiempo, Hernán López Muñoz marcó el 2-1 parcial con un cabezazo, producto de una genialidad previa de Lescano, quien lo habilitó con sutileza por encima de la defensa. A partir de ese momento, Argentinos Juniors encontró con mayor facilidad los caminos para lastimar a su rival. La goleada se empezó a gestar cuando, a los 15’ del complemento, Matías Giménez anotó el tercer gol para el equipo de La Paternal. La estocada final llegó a los 25 minutos de la segunda mitad, con un gol de Nicolás Oróz, ex Racing, quien selló el 4-1 aplicando la “inexorable ley del ex”. El árbitro del encuentro fue Pablo Dóvalo, con Fabricio Llobet a cargo del VAR.

Las consecuencias de este resultado son significativas para ambos conjuntos en la Zona A del Torneo Clausura 2025: