Ángel Di María, conocido afectuosamente como "Fideo" o "Angelito", no se guardó nada en su reciente conferencia de prensa. Tras sellar una "página soñada" en su carrera con un golazo en el clásico rosarino, el ídolo de Rosario Central se mostró "picante" y al frente, declarando estar "acostumbrado a que me metan en todos los quilombos".

Respuestas sin rodeos y humor

Una de las declaraciones más resonantes fue su desacuerdo con Marcelo Gallardo, quien había sugerido que al "Fideo" le estaba "costando" la adaptación al fútbol argentino.

Di María fue enfático al respecto: "Yo no estoy sintiendo que me esté costando". Explicó que la principal diferencia con Europa es que el fútbol argentino es "más friccionado y que no te dan respiro cuando tenés la pelota", pero que, más allá de eso, siente que "me adapté muy bien". Incluso, se permitió una broma sobre el calendario: "Yo no llamo a Chiqui (Tapia) para decirle que nos ponga los sábados ja. Prefiero dormir la siesta y jugar a la noche".

También desestimó las críticas sobre supuestas ayudas arbitrales para Central, afirmando que "si tuviéramos una ayuda estaríamos primeros".

La emoción del gol y el reconocimiento

El gol contra Newell's fue un "alivio muy grande" para Di María, no solo por la victoria, sino también por el grupo y especialmente por su familia, que "está siempre ahí sufriendo en los momentos difíciles".

El impacto de este tanto fue considerable, generando un gran reconocimiento. "Muchos de los chicos de la selección, la mayoría me escribió felicitándome", reveló, destacando la alegría que le produce "poder volver otra vez acá y el tener esa posibilidad de poder jugar estos partidos y poder convertir".

Un legado que sigue escribiéndose

A pesar de su extensa y exitosa trayectoria, Di María confesó que "ni yo por momentos a veces creo en todo lo que está pasando", en referencia a su continuidad de logros, incluso en esta etapa final de su carrera tras los éxitos con la Selección Argentina. Disfruta "cada día" en Rosario Central, buscando "seguir escribiendo historias". Su decisión de hablar públicamente ahora se debió a la necesidad de aclarar malentendidos, ya que usualmente prefiere expresarse "dentro de la cancha", lo cual considera "una buena señal" de que las cosas están saliendo bien.

La cruda realidad del fútbol argentino

Di María ofreció un análisis profundo sobre la "paridad" y la "dificultad" del fútbol argentino. Señaló que "a todos les cuesta" marcar goles, ilustrando con ejemplos como el empate de River en el último minuto. Comparó su propia adaptación con la de Juanfer Quintero en River, indicando que a los delanteros que regresan "les cuesta mucho más" por la marca personal, a diferencia de mediocampistas como Leandro Paredes o defensores como Gonzalo Montiel. Además, destacó que todos los equipos le juegan a Central "con cinco atrás", lo que evidencia el respeto que se han ganado y dificulta aún más la concreción de goles.

A pesar de los desafíos, Di María se mantiene enfocado en sus objetivos. Siempre se ha propuesto ganar y estar entre los mejores, fruto de su "trabajo" y de la "suerte" de haber jugado con los mejores y en los clubes más grandes. Con la tranquilidad de que el equipo sigue sumando puntos y trabajando para mejorar, "Angelito" busca disfrutar cada momento y seguir dejando su huella.

Y dejó una “perlita” sobre quien podría ser su compañero en Central…..