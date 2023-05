Unión de Santa Fe, último en la Liga Profesional y con un solo triunfo en 15 fechas, sigue acumulando problemas dentro y fuera de la cancha. El equipo de Sebastián Méndez cayó 2-0 con Sarmiento como local y los hinchas explotaron. Hubo incidentes en las tribunas y también en las inmediaciones del Estadio 15 de Abril.

El ánimo del pueblo tatengue ya estaba caldeado mucho antes de que comenzara a rodar la pelota sobre el verde césped. Cuando los dos equipos saltaron al campo de juego, varios fanáticos se insultaron en medio de la platea y quisieron resolver sus diferencias a las trompadas.

Los hechos de violencia siguieron con el correr de la tarde: hubo bronca de la gente rojiblanca con los futbolistas por una nueva derrota y también con la Policía minutos después del partido. Un grupo de hinchas locales intentó traspasar el vallado de seguridad montado en la zona de palcos para pedirles explicaciones a los dirigentes y se cruzó con las fuerzas de seguridad, que respondió con balazos de goma.

"La policía actuó muy bien. Los disparos que se hicieron fueron al aire. No hubo otra cosa", explicó Marcos Romero, secretario de seguridad de Santa Fe. Y explicó el motivo de los incidentes: “En el desarrollo del partido hubo inconvenientes en plateas y al finalizar insultos y abucheos. Hasta que en un momento un simpatizante rompe la cámara de un periodista y quieren hacer lo mismo con un policía. Les explico que estaban errando el camino. Y en la puerta 11 ingresan nuevamente al estadio y empiezan con insultos. Dentro del pasillo hay forcejeos con la policía y uno es herido, y empezamos a trabajar y un hincha me insulta y me agrede. Procedemos a la detención del sujeto. Y luego otras detenciones más”.

Hasta el momento hay 18 detenidos (serán puestos en libertad en las próximas horas si no tienen antecedentes, pero no podrán volver a ingresar al estadio ya que les aplicarán la ley de Tribuna Segura), cinco policías heridos y también un personal de Utedyc.

Vía TyC