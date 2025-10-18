El gesto de cariño masivo que despertó locura en el interior

La llegada del equipo de River Plate a Córdoba despertó una verdadera locura. Pese a que el equipo atraviesa un momento complejo, habiendo consumado seis derrotas en los últimos siete partidos y enfrentando críticas por su bajo rendimiento, el plantel y el técnico Marcelo Gallardo fueron recibidos con un masivo gesto de cariño.

Una multitud de hinchas copó las inmediaciones del hotel Quinto Centenario para alentar al equipo del "Muñeco". En un acto de cercanía con la gente, los jugadores y el director técnico firmaron autógrafos y se sacaron fotos con los aficionados a las afueras del lugar.

El objetivo: cortar la mala racha ante la "T"

El recibimiento masivo ocurre horas antes del crucial enfrentamiento de este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes contra Talleres de Córdoba. El objetivo claro para el Millonario es cortar la mala racha y recuperar la confianza.

Este duelo es fundamental, ya que sirve como antesala de otro compromiso clave: las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, a quien las fuentes también identifican como la Lepra mendocina.

Las ausencias sensibles en la lista de convocados

La lista de convocados que viajó a Córdoba llega cargada de novedades.

La principal baja para el enfrentamiento con la "T" es la de Marcos Acuña. El lateral no logró recuperarse del traumatismo que sufrió en la rodilla izquierda en el partido contra Rosario Central, una lesión que previamente ya le había impedido participar en los amistosos de la selección argentina en Miami ante Venezuela y Puerto Rico.

Además, Enzo Pérez tampoco formó parte del viaje. El experimentado mediocampista se quedó para continuar con una preparación física específica, pensando prioritariamente en las mencionadas semifinales de la Copa Argentina.

Sin embargo, el cuerpo técnico de Gallardo podrá contar con el regreso de Juan Portillo, quien cumplió su fecha de suspensión tras la tarjeta roja recibida ante Rosario Central. Portillo se perfila como posible titular en el mediocampo para este compromiso liguero.