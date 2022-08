El Xenieze cayó como visitante 3 a 0 ante el Patrón, que se puso en ventaja con tantos de Axel Rodríguez (23m PT), Alexander Sosa (40m PT) y Jonás Acevedo (34m ST), en un encuentro se jugó en el estadio Presbítero José Grella, de la capital entrerriana.

Boca Juniors tuvo una dura derrota ante Patronato, en Paraná, por 3 a 0, con goles de Axel Rodríguez, Alexander Sosa y Jonas Acevedo, y suma seis caídas en once partidos disputados en la Liga Profesional, en la que su rival sigue en zona de descenso pero logró recuperarse en gran forma después del escandaloso revés sufrido ante Barracas Central.



El "Patrón" que venía de caer en cancha de All Boys en forma injusta por el mal arbitraje de Jorge Baliño revivió este domingo a la tarde ante el último campeón y consiguió tres puntos claves para su lucha por no descender.



Como si todo lo vivido el martes pasado al haber sido despojado por fallos arbitrales de la victoria y que cuatro de sus jugadores más un integrante del cuerpo técnico estuvieran detenidos no hubiese alcanzado, hoy el equipo demostró que sigue en pie y con la guardia alta.



Del otro lado, seguramente, estas serán horas de preocupación para el técnico Hugo Ibarra, después de cierta paz que habría encontrado luego de vencer el domingo pasado a Estudiantes, de La Plata por 3 a 1.



Esta es su tercera derrota como técnico desde que asumió después de la salida de Sebastián Battaglia como técnico.



Esta tarde sus jugadores volvieron a mostrar estar lejos de lo que pueden dar y en gran parte del encuentro deambularon sin ideas y, lo que más debe alarmar al entrenador, sin la voluntad necesaria para dar vuelta el resultado



En la primera etapa los locales fueron muy superiores y a través de saber plantarse mejor en la mitad de la cancha fueron dominadores del juego con el simple argumento de tener más actitud e inteligencia que su oponente para plasmar lo que mas le convenía.



El otro argumento fue el de presionar la salida y no dejar movilizar ni a Alan Varela ni a Guillermo "Pol" Fernández.

Boca entró adormecido y mostró la misma inercia que en los dos últimos partidos que perdió de visitante ante San Lorenzo y Argentinos Juniors.



Patronato aprovechó la ineptitud de su rival y capitalizó los errores defensivos de la zaga central "xeneize".



Las claves eran la buena marca de Francisco Álvarez sobre el delantero surgido en Patronato, Luis Vázquez, las proyecciones de Raúl Lozano y el buen manejo de los espacios en el medio de Juan Barinaga y Sebastián Medina que mostraron juego y despliegue.



A los 17 minutos un remate de Jonás Acevedo contenido a medias por Agustín Rossi fue el llamado de atención de lo que se venia.



Más allá de perder al inicio a uno de sus delanteros titulares, Jonathan Herrera, el goleador del equipo que salió por lesión para que ingresara Alexander Sosa, el "Patrón" era el único de los dos que buscaba el arco adversario y que sabía que en las espaldas de la sorpresiva dupla visitante conformada por Carlos Zambrano y el debutante Facundo Roncaglia estaba la puerta de la victoria.



Es que el peruano, lejos de su nivel, fue culpable en los dos goles de los locales y Roncaglia, que entró en los minutos previos por Marcos Rojo, que estuvo en el banco por tener una sobrecarga muscular, mostró su falta de fútbol, ya que solo jugó 10 partidos en el año tras su paso por la Liga de Chipre.



Entonces no fue sorpresa que a los 24 minutos un pelotazo largo de Álvarez encontró mal parado a Zambrano y Axel Rodriguez capitalizó el error y definió por abajo ante la salida de Rossi.



Como si la maldición de las lesiones persiguieran a los delanteros que puso en cancha Facundo Sava, Rodríguez sintió un tirón en la pierna izquierda y tuvo que dejar su lugar a Justo Giani.



Pero la defensa de Boca le seguía facilitando las cosas al equipo entrerriano y una buena subida de Lozano encontró a Sosa, que le ganó la posición a Zambrano y de cabeza puso el justo 2 a 0.



En el complemento, con mas "verguenza" que ideas y con el ingreso de Exequiel Zeballos y Aaron Molinas, los visitantes tuvieron algunas ocasiones para descontar, pero Patronato era el que seguía más entero y en un tiro libre de Acevedo que se desvió en Frank Fabra puso el inapelable 3 a 0.



El final dejó a los ganadores con 17 puntos en la octava posición en la tabla y cada vez más cerca de Aldosivi en los promedios (a siete unidades).



Mientras que Boca, con apenas 15 puntos fruto de 5 victorias y 7 derrotas, sigue deambulando en la mediocridad de sus actuaciones más allá de alguna buena actuación aislada como ante Estudiantes, de La Plata.



El próximo partido de Boca será de local ante Platense el próximo sábado a las 21 y Patronato visitara a Banfield el viernes a las 21.30.