Gustavo Quinteros fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de Independiente el pasado lunes, firmando un contrato hasta diciembre de 2026. El exentrenador de Vélez, club con el que fue campeón, enfrenta una "parada brava" en su estreno, ya que debutará esta tarde, desde las 15:15, en el clásico ante Racing en el Cilindro. Este crucial enfrentamiento corresponde a la décima jornada del Torneo Clausura.

El desafío de Quinteros es doble: no solo liderar al Rojo en el clásico de Avellaneda, sino también hacerlo en un contexto institucional y deportivo complejo. El equipo atraviesa momentos tumultuosos tras la descalificación de la Copa Sudamericana y la renuncia de Julio Vaccari. Independiente se encuentra actualmente en el fondo del grupo B del torneo, habiendo sumado apenas tres puntos y aún no ha logrado ganar en lo que va del Clausura. Pese a la situación, Quinteros manifestó en su presentación que le "sedujo" que Independiente es un "club grande" y su objetivo es "armar un equipo para ser campeón" y devolver la confianza a los jugadores.

Por otro lado, Racing Club llega al encuentro envalentonado. La Academia viene de eliminar a Vélez en cuartos de final de la Copa Libertadores (global 2-1) y se clasificó a las semifinales después de 28 años, donde se enfrentará a Flamengo. A pesar de la euforia copera, Racing necesita una victoria en el torneo local para "prenderse arriba".

Los cuatro precedentes históricos

El debut de Quinteros ante el eterno rival representa apenas el quinto antecedente en la historia de Independiente donde un DT se estrena en un clásico de Avellaneda. Los resultados de las cuatro ocasiones anteriores generan un interrogante sobre lo que podría suceder esta tarde:

Vicente de la Mata (1965): el primer antecedente se saldó con una derrota 2-0 para el Rojo, con goles de Luis Pentrelli y Juan José Rodríguez. Adolfo Pedernera (1969): en el Metropolitano de 1969, el debut de Pedernera terminó en empate 2-2. Antonio Mohamed (2010): Mohamed es, hasta la fecha, el único entrenador de Independiente que se fue ganador en su debut clásico. El resultado fue una victoria por 1-0, gracias a un gol del juvenil Cristian Báez al final de la primera mitad. Ricardo Zielinski (Liga 2023): el antecedente más reciente se dio con un empate 1-1, pero estuvo rodeado de polémica. Tras un gol inicial de Martín Cauteruccio, el empate de Matías Rojas se concretó a través de un penal cobrado por Yael Falcón Pérez por una infracción que, según las fuentes, fue cometida fuera del área y que el VAR no corrigió.

Datos clave del clásico

El partido se jugará en el Cilindro de Avellaneda. El árbitro designado para este clásico es Nicolás Ramírez, y estará asistido por Héctor Paletta en el VAR.

Probables formaciones:

Racing (DT: Gustavo Costas): Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Independiente (DT: Gustavo Quinteros): Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Walter Mazzanti, Luciano Cabral, Santiago Montiel; y la duda entre Gabriel Ávalos o Matías Abaldo. Ávalos entrenó a la par, aunque Quinteros aún no dio indicios del equipo.

Este debut es un desafío que pocas veces se ha presentado en la historia del Rey de Copas, y Quinteros buscará seguir el camino de Antonio Mohamed para lograr la segunda victoria en un estreno clásico.