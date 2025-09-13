Huracán y Vélez igualaron 0 a 0 en un partido disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro estuvo marcado por la inferioridad numérica de Vélez, que jugó más de sesenta minutos con un hombre menos.

La incidencia clave del partido ocurrió a los 29 minutos del primer tiempo, cuando el defensor velezano Agustín Lagos vio la tarjeta roja por doble amonestación. La expulsión se produjo luego de que Lagos intentara disputar una pelota aérea y terminara golpeando con una patada en la cabeza al delantero Rodrigo Cabral. Tras la expulsión, hubo un cambio obligado en Vélez: ingresó Álvaro Montero por Tomás Marchiori.

En cuanto a las oportunidades de gol, la primera situación de peligro fue de la visita, a los nueve minutos de la primera etapa. El mediocampista Manuel Lanzini, tras una combinación por la izquierda con Elías Gómez, remató alto por el primer palo, pero su disparo fue contenido por el arquero de Huracán, Hernán Galíndez. El mismo Lanzini volvió a probar a los 38 minutos con un remate fuerte y potente, que Galíndez detuvo sobre su poste derecho con una buena reacción.

Ya en el complemento, Huracán tuvo su primera aproximación a los cuatro minutos. Un centro de César Ibáñez desde la izquierda se desvió y cayó bombeado, para que Eric Ramírez conectara de cabeza, aunque su remate se fue ancho, por el poste derecho del arquero Álvaro Montero. Nueve minutos más tarde, un córner a favor del "Globo" encontró la cabeza del defensor Fabio Pereyra, cuyo disparo picó en su viaje hacia el arco rival y se fue por encima del travesaño.

La última jugada destacada del encuentro se produjo a los 44 minutos de la segunda parte, cuando Agustín Urzi, de Vélez, ensayó un remate lejano que se metía por el poste izquierdo del arco de Huracán, pero fue desviado por una notable estirada del arquero Álvaro Montero.

Con este empate, Vélez se ubicó tercero en la zona B con 15 puntos, mientras que Huracán permanece en la séptima posición de la zona A con 12 unidades.

Próximos compromisos: En la próxima jornada, Vélez visitará a San Martín de San Juan el viernes 19 de septiembre a las 19:15. Por su parte, Huracán recibirá a Racing el mismo viernes, pero a las 19:00.

Síntesis del partido: