Tras la derrota 1-0 que sufrió en condición de local ante Colón asumió Carlos Tévez.

La tarea del Apache será complicada: en poco tiempo deberá levantar el nivel de un equipo golpeado por la salida de su DT y, también, alejarlo del descenso por tabla anual, puesto que ocupa actualmente con 28 puntos.

Con la aparición de Sebastián Méndez, el Fortín fue alternando buenos y malos resultados. Hasta el momento, registró tres victorias (1-0 vs Arsenal, 1-0 vs Lanús, 1-0 vs Barracas Central), cuatro empates (1-1 vs Godoy Cruz, 1-1 vs Sarmiento, 0-0 vs Unión, 2-2 vs San Martín de San Juan) y una derrota (0-1 vs Huracán).

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Felipe Aguilar, Iván Marcone, Ayrton Costa, Damián Pérez; Sergio Ortiz, Kevin López, Federico Mancuello; Martín Cauteruccio, Alexis Canelo. DT: Carlos Tévez.

Vélez: Leonardo Burián; Joaquín García, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez, Elías Gómez; Juan Ignacio Méndez, Yeison Gordillo; Gianluca Prestianni, Walter Bou, Francisco Pizzini; Braian Romero. DT: Sebastián Méndez.