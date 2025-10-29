La AFA fijó el nuevo precio de las populares: ¿cuánto costará ir a la cancha?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado nuevos valores para las entradas del fútbol argentino, una medida que tendrá aplicación inmediata desde la próxima fecha en todas las categorías. Este incremento, anunciado el martes 28 de octubre de 2025, abarca la Liga Profesional, el fútbol femenino, el futsal y todas las categorías del ascenso.

La decisión de actualizar el cuadro tarifario surge de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevó a cabo en la casa madre del fútbol argentino, ubicada en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. La mesa directiva, que es comandada por el presidente Claudio Tapia, fue la encargada de aprobar la nueva tabla de precios.

El cambio más significativo recae sobre la entrada general, conocida popularmente como “popular”, de Primera División, la cual pasará de 23.000 a 30.000 pesos. Esto implica otro incremento para los hinchas que asisten a los estadios de la máxima categoría.

El nuevo cuadro tarifario no solo afecta a la Primera División, sino que también alcanza a:

Primera Nacional: la entrada general aumenta de $18.500 a $24.000.

Primera B: el valor de la entrada se fija en $20.000.

Primera C y fútbol femenino: la entrada general para ambas categorías queda establecida en $18.000.

Futsal: el acceso más económico para esta disciplina registra un precio de $11.000.

Esta actualización de precios entra en vigor a partir de este fin de semana, afectando a la Primera, la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, el fútbol femenino y el futsal.