La caída que agrava la crisis de Independiente

Independiente de Avellaneda sufrió una catastrófica caída ante Lanús, perdiendo 2-0 en el estadio Libertadores de América en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, el "Rey de Copas" empeora su situación en el campeonato y continúa anclado en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo B.

Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, selló un sólido triunfo en Avellaneda gracias a los goles convertidos por Walter Bou y Rodrigo Castillo.

Errores y goles en momentos clave

Durante la primera parte, el "Granate" mostró la intención de obtener una ventaja clara. El primer gol llegó a los 25 minutos del primer tiempo (PT). El delantero Walter Bou capitalizó un error grosero del arquero Rodrigo Rey para enviar la pelota al fondo del arco, abriendo el tanteador.

El segundo tanto, que sentenció la victoria de Lanús, ocurrió a los 43 minutos del segundo tiempo (ST). El centrodelantero Rodrigo Castillo aprovechó un rebote dentro del área chica para extender la ventaja y sellar el 2-0 final.

El "Rojo" terminó con bajas en cuerpo técnico y jugadores

La situación de Independiente no solo se vio afectada por el marcador, sino también por sanciones disciplinarias que condicionaron el rendimiento del equipo.

En el primer tiempo, el entrenador Gustavo Quinteros fue expulsado por el árbitro principal Fernando Echenique debido a una protesta considerada fuera de lugar.

En el complemento, la situación se complicó aún más para el "Rojo". El jugador Santiago Montiel fue expulsado por doble amonestación (a los 38 minutos del ST), complicando la situación de Independiente, que ya mostraba poca confianza.

Independiente, que formó con Rey; Vera, Lomónaco, Valdéz, Valenzuela, Galdames, Cedrés, Cabral, Abaldo, Pussetto y Montiel, ahora se enfrenta a un panorama sombrío. Tras esta derrota, el equipo solo tendrá cuatro oportunidades más para intentar revertir su posición en el campeonato. El árbitro principal del encuentro fue Fernando Echenique, asistido por el VAR Diego Ceballos.