Lanús superó a Godoy Cruz y se trepó a la cima del Clausura 2025

Lanús, el líder indiscutido del Torneo Clausura 2025

El Club Atlético Lanús se impuso por 2 a 0 ante Godoy Cruz de Mendoza en el partido disputado la noche del viernes 17 de octubre de 2025 en el estadio Néstor Díaz Pérez. Este encuentro correspondió a la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

Gracias a este triunfo, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino alcanzó la primera posición de la Zona B y se consolidó como el equipo con más puntos de todo el torneo, sumando un total de 26 unidades. Por otro lado, el "Tomba" (Godoy Cruz), dirigido por Walter Ribonetto, se mantiene en la anteúltima posición del grupo con 10 puntos, a solo tres de la zona de descenso por tabla anual.

Detalles de los goles y desarrollo del juego

La primera anotación de la noche llegó a los 33 minutos de la primera etapa. El defensor José Canale fue el protagonista, iniciando una gran jugada individual por la izquierda, que incluyó una pared con el volante Dylan Aquino, un desborde y un remate al primer palo, aprovechando un mal achique del arquero Franco Petroli para poner el 1-0 parcial. Canale festejó su gol, que abrió el marcador.

En la segunda mitad, Godoy Cruz estuvo cerca del empate a los tres minutos, cuando un córner impactó en la cabeza del defensor juvenil Luciano Romero y pasó muy cerca del travesaño. Lanús tuvo su primer acercamiento del complemento a los 15 minutos, con un tiro libre de Aquino que se fue por encima del arco. Minutos después, Eduardo Salvio, que ingresó en el segundo tiempo, tuvo una oportunidad clara a los 34 minutos, tras un centro de Rodrigo Castillo, pero su remate de "palomita" se estrelló en el travesaño.

El gol que sentenció la victoria llegó en el cuarto minuto de descuento (49 m. del segundo tiempo). El volante Marcelino Moreno desbordó por la derecha y metió un centro atrás, que fue empujado al gol por el delantero Rodrigo Castillo, sellando el 2-0 definitivo.

Próxima fecha: los clásicos

El fixture de la próxima jornada depara duelos regionales para ambos equipos. El conjunto de la zona sur del conurbano bonaerense, Lanús, deberá visitar a Banfield para una nueva edición del "Clásico del Sur". Por su parte, los mendocinos de Godoy Cruz recibirán a San Martín de San Juan, en el encuentro conocido como "Clásico de Cuyo". Ambos partidos tienen su día y horario a confirmar.

El encuentro fue dirigido por el árbitro Pablo Giménez, con Gastón Monsón Brizuela en el VAR.