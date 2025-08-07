El Torneo Clausura de la Liga Profesional inicia su cuarta fecha con un enfrentamiento que promete acaparar todas las miradas: San Lorenzo recibirá a Vélez. Este partido ha sido catalogado como el "destacado del día" en la jornada.

El encuentro tendrá lugar hoy, jueves 7 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas de Argentina. El escenario elegido para este crucial duelo será el estadio Pedro Bidegain, popularmente conocido como Nuevo Gasómetro, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde San Lorenzo oficiará de local. El arbitraje de este choque estará a cargo de Facundo Tello.

Para quienes deseen seguirlo en vivo y no puedan asistir al estadio, el partido será transmitido por TNT Sports.

Este choque entre el Ciclón y el Fortín marca el inicio de la cuarta jornada del Torneo Clausura. La fecha también incluirá otros encuentros importantes que completarán la grilla de este jueves: Godoy Cruz se enfrentará a Gimnasia a las 17:00, y Estudiantes jugará contra Independiente Rivadavia, cerrando la jornada a las 21:00.