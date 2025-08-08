El experimentado defensor Marcos Rojo, de 35 años, se incorporará a Racing Club luego de firmar su desvinculación de Boca Juniors este viernes, tras no ser tenido en cuenta, a pesar de que su vínculo original finalizaba en diciembre. Antes de sellar su futuro, Rojo se despidió de sus excompañeros en Boca Predio.

Rojo llegará a la Academia con el pase en su poder y, una vez que complete la revisión médica, firmará un contrato por productividad de un año. Este tipo de acuerdo se justifica por el importante historial de lesiones que sufrió durante su etapa en Boca, que incluyeron once desgarros y una rotura de ligamentos. A pesar de estos problemas físicos, el defensor había logrado una racha de doce partidos consecutivos con la camiseta xeneize en el primer semestre de este año. En total, disputó 118 partidos y anotó nueve goles para Boca Juniors.

El interés de Racing por Rojo no es reciente. Sebastián Saja, director deportivo de la institución, había mantenido conversaciones previas con el exfutbolista de la Selección Argentina, condicionando su arribo a que quedara libre de Boca, algo que finalmente se concretó. Fue el director técnico, Gustavo Costas, quien insistió en contar con el experimentado futbolista. Tras su salida de Boca, Rojo tendrá una reunión con Diego Milito, quien fue su compañero en la Selección Argentina, para cerrar el acuerdo.

La dirigencia de Avellaneda acelerará el fichaje este mismo viernes, ya que hay tiempo hasta las 18 horas para realizar los cinco cambios permitidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para los octavos de final, instancia en la que Racing enfrentará a Peñarol el próximo martes. No obstante, se pueden inscribir tres jugadores de manera provisoria hasta el lunes a las 12. Es importante destacar que, si bien el mercado de pases ya está cerrado, la Academia logró un cupo adicional por la inminente salida de Emiliano Saliadarre a Miramar de Uruguay. Otros refuerzos que ya se sumaron al plantel son Tomás Conechny, Elías Torres, Duván Vergara, Alan Forneris y Franco Pardo. Aún resta definir si Rojo estará disponible para esta instancia copera o para un hipotético cuartos de final.

La llegada del exjugador de Manchester United aportará jerarquía a la defensa de Racing, a pesar de que el club ya cuenta con varios defensores en el puesto. Sin embargo, el principal desafío para el entrenador Gustavo Costas será gestionar los aspectos negativos que marcaron la salida de Rojo del Xeneize, tales como sus expulsiones en momentos clave, declaraciones que no siempre fueron acordes al presente del equipo, sumado a sus mencionados problemas físicos. Rojo llega sin rodaje, pero su aporte será crucial.

Antes de concretar su llegada a Racing, Rojo intentó un retorno a Estudiantes de La Plata, club donde se formó. El propio jugador se comunicó con Juan Sebastián Verón para regresar. Desde el Pincha también le exigían que llegara libre. Sin embargo, el acuerdo no fue posible debido a la relación desgastada con muchos hinchas por declaraciones inoportunas en las que afirmó ser hincha de Boca. Esto llevó a que la barra lo declarara "persona no grata" y exigiera disculpas como condición para su vuelta. Además, la no desvinculación de Ramiro Funes Mori por parte de Estudiantes también imposibilitó su retorno. En sus etapas anteriores, Marcos Rojo disputó 54 partidos y marcó cuatro goles en Estudiantes.

De esta manera, Marcos Rojo vestirá la tercera camiseta en el fútbol argentino, buscando cumplir con las expectativas en esta nueva etapa en Racing Club.

SALIDA DE BOCA

Marcos Rojo, defensor de Boca Juniors, tomó la decisión este jueves de rescindir su contrato con el club, quedando en libertad de acción. Esta medida se produce luego de haber rechazado inicialmente la propuesta de finalizar su vínculo. El zaguero central, de 35 años, podrá ahora negociar con cualquier otra institución.

Según trascendió, fue el propio ex Manchester United quien dio el paso para concretar la reunión con la Comisión Directiva de Boca, decidiendo de común acuerdo finalizar el contrato que lo unía con el cuadro azul y oro. Rojo cobrará hasta el último día trabajado y la firma de la rescisión se llevará a cabo este viernes. Previo a esta aceptación, el pasado miércoles, Rojo envió un mensaje a Marcelo Delgado, mano derecha del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, y encargado de la gestión. Su entorno fue clave, ya que lo convenció de que dejar Brandsen 805 sería la decisión correcta.

Todo parece indicar que, una vez desvinculado de Boca, el "Pincha" (Estudiantes de La Plata) será el próximo destino del defensor. Estudiantes es el club donde Rojo debutó y lo ha pretendido desde hace varias semanas.

La salida de Rojo no es sorpresiva y se da en un contexto de tensión y especulaciones previas. Reportes anteriores indicaban que el jugador estaba "borrado" en Boca. Incluso, se mencionó un fuerte cruce que protagonizó con el entrenador Miguel Ángel Russo, retirándose de una práctica sin entrenar. Además, sus "picantes posteos" junto a su representante, Kristian Bereit, incluyendo la frase "Respect", habían generado polémica y enfurecido a los hinchas de Boca en redes sociales. Alberto Marcico, un ídolo de Boca, había señalado que la medida de "borrar" a Rojo, junto a Lema y Saracchi, se había tomado "tarde", refiriéndose a la crisis que vive el "Xeneize". Incluso, se había rumoreado que Racing, a través de su técnico Costas, habría llamado a Rojo para un posible traspaso.