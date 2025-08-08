Marcos Rojo, defensor de Boca Juniors, tomó la decisión este jueves de rescindir su contrato con el club, quedando en libertad de acción. Esta medida se produce luego de haber rechazado inicialmente la propuesta de finalizar su vínculo. El zaguero central, de 35 años, podrá ahora negociar con cualquier otra institución.

Según trascendió, fue el propio ex Manchester United quien dio el paso para concretar la reunión con la Comisión Directiva de Boca, decidiendo de común acuerdo finalizar el contrato que lo unía con el cuadro azul y oro. Rojo cobrará hasta el último día trabajado y la firma de la rescisión se llevará a cabo este viernes. Previo a esta aceptación, el pasado miércoles, Rojo envió un mensaje a Marcelo Delgado, mano derecha del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, y encargado de la gestión. Su entorno fue clave, ya que lo convenció de que dejar Brandsen 805 sería la decisión correcta.

Todo parece indicar que, una vez desvinculado de Boca, el "Pincha" (Estudiantes de La Plata) será el próximo destino del defensor. Estudiantes es el club donde Rojo debutó y lo ha pretendido desde hace varias semanas.

La salida de Rojo no es sorpresiva y se da en un contexto de tensión y especulaciones previas. Reportes anteriores indicaban que el jugador estaba "borrado" en Boca. Incluso, se mencionó un fuerte cruce que protagonizó con el entrenador Miguel Ángel Russo, retirándose de una práctica sin entrenar. Además, sus "picantes posteos" junto a su representante, Kristian Bereit, incluyendo la frase "Respect", habían generado polémica y enfurecido a los hinchas de Boca en redes sociales. Alberto Marcico, un ídolo de Boca, había señalado que la medida de "borrar" a Rojo, junto a Lema y Saracchi, se había tomado "tarde", refiriéndose a la crisis que vive el "Xeneize". Incluso, se había rumoreado que Racing, a través de su técnico Costas, habría llamado a Rojo para un posible traspaso.