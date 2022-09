Platense y Estudiantes de La Plata empataron sin goles en un encuentro jugado esta tarde en el estadio Ciudad de Vicente López y válido por la 17ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



El empate dejó a Platense con 26 puntos, mientras que el "Pincha" llegó a las 23 unidades y se ubica por debajo del décimo puesto.



El equipo local manejó el desarrollo del encuentro a lo largo de la primera etapa desde el inicio, con una marcada superioridad sobre la visita.



El "Calamar" controló la mitad de cancha, se hizo fuerte en ofensiva y fue el equipo que generó las situaciones más claras.



Mauro Zárate fue el jugador más importante en ataque del conjunto local y tuvo algunas posibilidades para abrir el marcador, aunque no estuvo fino en la definición



A Estudiantes le costó tener la pelota, perdió el medio y apeló a la potencia del delantero Mauro Boselli o a las jugadas de pelota parada para intentar acercarse al arquero Marcos Ledesma.



El equipo dirigido por Ricardo Zielinski casi no generó situaciones de peligro, salvo un remate potente desde afuera del área de Boselli.



La segunda etapa se volvió a dar de la misma manera: con Platense nuevamente como claro protagonista y con Estudiantes sin ideas para llegar al arco rival.



Sin embargo, el "Pincha" tuvo una jugada clara de peligro con un cabezazo de Fabián Noguera que dio en el palo, aunque después le costó volver a generar.



El conjunto local siguió manejando el mediocampo, fue vertical y creó situaciones que no pudo definir por déficit propio y por la buena tarde del arquero Mariano Andújar.



En la próxima fecha, Platense visitará a Patronato , mientras que Estudiantes recibirá a Racing Club.







=Síntesis=



Platense: Marcos Ledesma; Ramiro González Hernández, Haibrany Ruiz Díaz y Gastón Suso; Nicolás Morgantini, Iván Gómez, Carlos Villalba y Ayrton Costa; Rodrigo Contreras, Mauro Zárate y Vicente Taborda. DT: Omar De Felippe.







Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Jorge Morel, Fabián Noguera, Nehuén Paz y Emmanuel Más; Manuel Castro, Fernando Zuqui y Leonardo Heredia; Mauro Boselli y Benjamín Rollheiser. DT: Ricardo Zielinski.







Cambios en la segunda etapa: antes del comienzo, Luciano Lollo por Heredia (E); 22m. Horacio Tijanovich por Zárate (P); 23m. Juan Cruz Esquivel por Contreras (P) y Mauro Méndez por Godoy (E); 29m. Franco Zapiola por Rollheiser y Mateo Pellegrino por Boselli (E); 38m. Gonzalo Piñeiro por Zuqui (E)



Amonestados: Gómez y Bogado (P), Morel, Noguera, Pellegrino, Méndez y Zapiola (E).







Estadio: Ciudad de Vicente Lopez.



Árbitro: Nicolás Lamolina.

Fuente: Télam.