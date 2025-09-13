Racing Club consiguió una importante victoria de 2-0 ante San Lorenzo en el estadio Presidente Perón, conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025. Los goles de Nazareno Colombo y Santiago Solari le permitieron a la "Academia" volver al triunfo en casa y mejorar su posición en la tabla. El partido fue arbitrado por Ariel Penel, con Silvio Trucco a cargo del VAR.

Desarrollo del partido: un triunfo clave para la "Academia"

El encuentro, disputado el viernes 12 de septiembre de 2025, comenzó con Racing buscando la iniciativa. A los cuatro minutos, Facundo Mura protagonizó la primera llegada de riesgo con un disparo desde el borde del área que fue contenido por el arquero Orlando Gill. El partido tuvo las primeras amonestaciones: Ezequiel Cerutti, capitán de San Lorenzo, y Matías Zaracho, de Racing, recibieron tarjetas amarillas a los 14 y 15 minutos, respectivamente.

Racing abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo. Tras un córner ejecutado por Santiago Solari, Nazareno Colombo empujó el balón al gol con un cabezazo en el área chica, poniendo el 1-0 para la "Academia". Antes del descanso, Adrián “Maravilla” Martínez, de Racing, cayó en el área pidiendo una falta, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada.

En el segundo tiempo, San Lorenzo intentó reaccionar. A los dos minutos, una combinación entre Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti culminó en un remate desviado de Nicolás Tripichio. Sin embargo, a los 12 minutos del complemento, Racing amplió su ventaja. Un gran pase largo de Nazareno Colombo habilitó a Santiago Solari, quien partió habilitado, se deshizo del achique de Orlando Gill y definió ante el arco desguarnecido para establecer el 2-0. Tres minutos después, el "Ciclón" tuvo una clara chance de descontar, con un potente remate de Alexis Cuello que se estrelló en el travesaño defendido por Facundo Cambeses. Con el tiempo cumplido, Ezequiel Herrera, de San Lorenzo, volvió a exigir a Cambeses con un tiro bajo y cruzado, pero el arquero contuvo sin dar rebote.

Contexto y posiciones en el Torneo Clausura

Con este triunfo, Racing alcanzó el decimotercer puesto en la Zona A del Torneo Clausura con siete puntos. Esta victoria es significativa, ya que la "Academia" venía arrastrando una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas como local y tres caídas seguidas en el torneo, situación que buscaba revertir con urgencia.

Por su parte, San Lorenzo, dirigido por Damián Ayude, se mantuvo en el cuarto lugar de la Zona B con 12 unidades. El "Ciclón" había tenido un buen comienzo de campaña en este Clausura.

Próximos encuentros para ambos equipos

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas, Racing, deberá visitar a Huracán el viernes 19 de septiembre a las 19:00. Por su parte, el "Ciclón" será visitante de Independiente el domingo 21 de septiembre a las 14:30.

Síntesis del partido

Torneo Clausura 2025. Fecha 8.

Racing 2 - 0 San Lorenzo.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Silvio Trucco.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Matías Zaracho, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Juan Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Goles en el primer tiempo: 36m. Nazareno Colombo (R).

Goles en el segundo tiempo: 12m. Santiago Solari (R).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Agustín Ladstatter por Juan Rattalino (SL) y Matías Reali por Andrés Vombergar (SL); 22m. Bruno Zuculini por Agustín Almendra (R), Martín Barrios por Matías Zaracho (R) y Duván Vergara por Tomás Conechny (R); 29m. Branco Salinardi por Nicolás Tripichio (SL) y Emmanuel Cecchini por Ezequiel Cerutti (SL); 33m. Elías Torres por Adrián Martínez (R); 43m. Gonzalo Reyna por Santiago Solari (R) y Ezequiel Herrera por Jhohan Romaña (SL).

Amonestados: Matías Zaracho (Racing); Ezequiel Cerutti (San Lorenzo).

Presencia de Moretti en un momento clave

Previo al encuentro, Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, estuvo presente en el estadio Presidente Perón, en un momento de especial atención debido a la posible definición sobre el levantamiento formal de su licencia en la comisión directiva del club.