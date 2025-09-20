Afilado rumbo a la Copa: Racing venció al Globo en Parque Patricios

Racing Club demostró efectividad y solidez defensiva al imponerse por 2 a 0 sobre Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, también conocido como el Palacio Ducó, en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura.

El triunfo le permitió a los dirigidos por Gustavo Costas sumar tres puntos clave y llegar "afilados" a su próximo desafío por la Copa Libertadores.

Desarrollo del partido y goles

La Academia salió determinada y tuvo una oportunidad clarísima de abrir el marcador ¡a los 10 segundos! tras un centro de Balboa que Vieto no pudo conectar. Si bien el control de la pelota recayó en gran parte en el local (Huracán), Racing fue letal en las transiciones.

El primer golpe llegó tras una mala salida del equipo local. Un contragolpe iniciado por Zuculini fue manejado por el colombiano Duván Vergara, quien remató desde afuera del área para anotar un "golazo" y establecer el 1-0 parcial a favor de la visita.

Sobre el final del encuentro, Zaracho cerró la persiana con su tanto, sellando el 2 a 0 definitivo en el Ducó.

La actuación estelar de Cambeses

El nombre de la noche fue el arquero de Racing, Facundo Cambeses, cuya actuación extraordinaria fue fundamental para mantener el cero en su arco.

Antes del descanso, Cambeses se hizo "enorme" al taparle de manera extraordinaria el gol a Juan Bisan debajo de los palos. En el complemento, su figura siguió agigantándose al desviar un gran tiro libre ejecutado por Matko Miljević y al atajar otra jugada que podía haber significado el empate "quemero" a los 33 minutos del segundo tiempo.

Implicancias en la tabla y agenda

Con esta victoria, Racing alcanzó los 10 puntos en el Clausura, quedando a dos unidades de la zona de clasificación, que en ese momento era ocupada por el Globo (Huracán), con 12 puntos.

Para el local, esta derrota representa una racha preocupante, ya que Huracán llegó a cinco partidos sin victorias.

El calendario de ambos equipos ya está definido: