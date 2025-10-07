En un enfrentamiento crucial por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, el líder Deportivo Riestra recibió a su escolta, Vélez, en el Estadio Guillermo Laza de Bajo Flores. La expectativa era alta, con tribunas llenas, impulsadas por el reciente triunfo histórico del Malevo contra River.

El Malevo, que ya tiene virtualmente asegurada su clasificación a la Copa Sudamericana 2026, reafirma en este 2025 la filosofía que lo llevó a ascender meteóricamente: un fútbol simple, efectivo y colectivo, donde el esfuerzo suple las fallas y se hace culto del contragolpe. Su estrategia incluye "cortar sistemáticamente" el juego del rival y jugar "sobre los límites".

Pelota Parada y Pizarrón

El partido fue de mucha fricción desde el inicio, con 12 infracciones en los primeros 20 minutos. A Vélez le costó generar peligro en el arco de Ignacio Arce en el comienzo. Riestra aprovechó su principal herramienta, la pelota detenida.

El primer tanto llegó de una manera que caracteriza al local: Alexander Díaz, el jugador más bajo de la cancha, ganó en el área tras un lateral-centro de Pablo Monje para poner el 1-0 a los 38 minutos.

Cuando el Fortín parecía confundido en ataque, Lisandro Magallán logró igualar antes del descanso al conectar un córner, superando de cabeza y poniendo la pelota junto al segundo palo, un gol que cortó el histórico invicto de Arce en el Guillermo Laza.

Al iniciar el complemento, Riestra demostró el trabajo de laboratorio: a los 9 minutos, Pablo Monje ejecutó una obra maestra en un tiro libre, utilizando la "cuchara" para habilitar a Jonathan Herrera, quien se estiró y marcó el 2-1. Herrera alcanzó así los 130 festejos con el club.

El Empate Agónico y la Expulsión

La situación se complicó para Vélez cuando Matías Pellegrini fue expulsado, dejando al equipo de Guillermo Barros Schelotto con diez hombres tras recibir dos tarjetas amarillas en diez minutos. El DT visitante movió el banco en busca de peso ofensivo, haciendo ingresar a figuras como Manuel Lanzini y Diego Valdés.

A pesar de las dificultades y de jugar con uno menos, Vélez encontró la igualdad nuevamente a través del balón detenido. Tras un tiro de esquina al primer palo, llegó la acción más insólita de la jornada: Pablo Ramírez (también identificado como Mateo Ramírez en el resumen del gol) intentó despejar la pelota pero la clavó de frentazo potente en el ángulo de su propio arco, estableciendo el 2-2 final sobre la hora.

Este gol en contra fue el primero que Riestra recibió en casa después de once partidos. A pesar de la frustración del empate, el Malevo estiró su impresionante racha a 26 encuentros sin conocer la derrota como local.

El empate 2-2 deja abierta la definición por el puesto número uno de la Zona B de cara a los Playoffs. En la próxima jornada, Riestra visitará a Platense y Vélez recibirá a Rosario Central.