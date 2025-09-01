En un encuentro disputado en el Estadio Monumental, correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, River Plate demostró su jerarquía y superó a San Martín de San Juan por 2 a 0. El resultado no solo afianza al equipo dirigido por Marcelo Gallardo en la punta del Grupo B, sino que también lo posiciona con 15 unidades, un punto por encima de su escolta, Vélez Sarsfield.

Un primer tiempo contundente

Desde el arranque, el "Millonario" desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de San Martín (SJ), generando diversas chances claras de gol a través de jugadas colectivas.

La apertura del marcador no se hizo esperar. A los 18 minutos, el juvenil Santiago Lencina capitalizó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red, desatando la alegría en el Monumental. La ventaja se amplió rápidamente cuando, tan solo tres minutos después, a los 21 minutos, el centrodelantero Maximiliano Salas ganó una disputa en el área chica y ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Matías Borgogno, sellando el 2-0.

Antes de los goles de River, San Martín (SJ) tuvo su oportunidad más clara a los 15 minutos, cuando Maestro Puch se encontró mano a mano con Franco Armani, pero su remate se estrelló contra el palo, frustrando las ilusiones sanjuaninas. El primer tiempo concluyó con el marcador 2-0 a favor de River, y ambos equipos se dirigieron a los vestuarios.

Control y gestión en el complemento

Con los equipos en el terreno de juego para disputar los últimos 45 minutos, según la crónica el "Millonario" regresó al campo con una "actitud diferente", reflejada en el desempeño del equipo, lo que sugiere que el 2-0 conseguido en la primera parte brindó conformidad al plantel y que se abocaron a gestionar el resultado. No hubo más goles en esta etapa del partido.

El árbitro del encuentro fue Darío Herrera, con Germán Delfino a cargo del VAR.

Formaciones iniciales y cambios estratégicos

Los once iniciales de cada equipo fueron los siguientes:

River Plate (DT: Marcelo Gallardo): Armani; Bustos, Martínez Quarta, Díaz, Casco, Portillo, Castaño, Lencina, Quintero, Subiabre y Salas.

San Martín (SJ) (DT: Leandro Romagnoli): Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte, Watson, Jaurena, Salle, González, Tjanovich y Maestro Puch.

Durante el segundo tiempo, ambos directores técnicos realizaron modificaciones para refrescar sus líneas:

Cambios en San Martín (SJ): a los 16 minutos, Diego Hernán González ingresó por Horacio Tijanovich. A los 17 minutos, Marco Iacobellis reemplazó a Sebastián Jaurena. A los 31 minutos, Pablo Javier García entró por Sebastián Emanuel González. También a los 31 minutos, Franco Toloza sustituyó a Ignacio Maestro Puch. A los 39 minutos, Jonathan Menéndez tomó el lugar de Santiago Salle.

Cambios en River Plate: a los 22 minutos, Juan Cruz Meza ingresó por Juan Fernando Quintero. También a los 22 minutos, Bautista Dadín reemplazó a Ian Subiabre. A los 30 minutos, Miguel Borja entró por Maximiliano Salas.

El partido finalizó con la victoria de River Plate por 2 a 0. Este triunfo es clave para las aspiraciones del conjunto de Núñez en el Torneo Clausura 2025, reafirmando su liderazgo y solidez en la competición.