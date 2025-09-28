Pedro Ramírez aprovechó un error de Bustos para anotar el 2-1 de Riestra ante River.

GALOPPO Y EL EMPATE DE RIVER.

DEPORTIVO RIESTRA YA LE GANA A RIVER A LOS 12 MINUTOS EN EL MONUMENTAL.

PREVIA

River, la urgencia de reponerse ante el líder inesperado

Tras la reciente y dura eliminación de la Copa Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo recibe a Deportivo Riestra, el inesperado puntero de la Zona B del Clausura, buscando recuperar su imagen ante su público.

El Monumental, escenario de la recuperación

River Plate se enfrenta a Deportivo Riestra este domingo a las 18:00 en el Estadio Monumental, donde el equipo de Núñez actuará como local. El encuentro, correspondiente al Torneo Clausura, es vital para el Millonario, que necesita cambiar rápidamente la mala imagen dejada tras la derrota ante Atlético Tucumán y, sobre todo, la eliminación a manos de Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Actualmente, River ocupa el segundo puesto de la Zona B, a solo un punto de su rival de turno, Deportivo Riestra. Pese a la eliminación copera, River aún lidera la tabla anual, superando a Rosario Central y Boca Juniors. El cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, cuyo segundo ciclo está bajo intensa mirada, buscará este domingo el camino para lograr un título en 2025, teniendo pendientes la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Formaciones y bajas clave

Para este duelo, Gallardo optó por un mix entre titulares y suplentes. La formación de River se perfila con: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Miguel Ángel Borja. El regreso de Quintero como titular es una de las novedades, buscando que el '10' recupere su mejor versión.

La baja más sensible en River es la de Enzo Pérez, quien quedó fuera de la concentración debido a un corte sufrido en la pierna contra Palmeiras; se espera que esté disponible para el partido de la Copa Argentina del jueves ante Racing. Otros habituales, como Montiel y Rivero, descansarán.

Por su parte, el equipo visitante, dirigido por Guillermo Benítez (en algunas fuentes también citado como Gustavo Benítez), presentaría a: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri; Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.

El sorprendente momento de Riestra

Deportivo Riestra llega al Monumental como el líder de la Zona B del Torneo Clausura y la gran sorpresa de la Liga Profesional. El Malevo ha pasado de luchar por el descenso a la cima de la tabla en poco tiempo.

El equipo atraviesa un gran presente impulsado por cuatro victorias consecutivas, destacándose el triunfo 1-0 ante Talleres en Córdoba y la goleada 3-0 a Sarmiento.

Datos del encuentro

El árbitro designado para impartir justicia será Pablo Echavarría (en algunas fuentes referido como Nicolás Echavarría).

El partido entre River Plate y Deportivo Riestra será transmitido por televisión a través de ESPN Premium.