River Plate será local este domingo ante Barracas Central, en el primer partido entre ambos en la primera división en el profesionalismo, con la necesidad de triunfar para poder seguir luchando por la punta, en la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se jugará en el estadio Más Monumental, de River, en el barrio porteño de Núñez, a partir de las 20.30, con el arbitraje de Germán Delfino y televisación de TNT Sports.



En River no estará por lesión el arquero Franco Armani que será reemplazado por Ezequiel Centurión y la otra duda del entrenador Marcelo Gallardo está en la defensa ya que el lateral derecho Andrés Herrera tiene un golpe en el empeine y si no pudiera jugar el correntino será reemplazado por Elías Gómez.



Por su parte, Barracas no contará con el delantero paraguayo Cristian Colman a causa de una inflamación en el isquiotibial derecho, tampoco estará el delantero colombiano Sebastián Rincón, con una molestia en el aductor derecho y el arquero Rodrigo Saracho sigue al margen por una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha.



La duda de De Paoli pasa por saber si podrá contar con el mediocampista de contención, Carlos Arce, con una lesión muscular y en caso de no poder, sería titular Dylan Glaby.



River y Barracas nunca jugaron en un certamen de primer división en el profesionalismo y sí en cambio lo hicieron el el amateurismo, entre 1920 y 1931, sumando 13 cotejos con ventaja "millonaria" de siete triunfos contra dos y cuatro empates.



Sin embargo jugaron hace muy poco y por la Copa Argentina, el 13 de julio en San Luis, por los 16vos. de final y el equipo de Gallardo ganó por 3 a 0 con goles de Agustín Palavecino (dos) y Milton Casco.



= Probables formaciones =



River Plate: Ezequiel Centurión, Elías Gómez o Marcelo Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Milton Casco: Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Juan Fernando Quintero; Lucas Beltrán y Pablo Solari. DT: Marcelo Gallardo.



Barracas Central: Cristian Arce; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Juan Ignacio Díaz; Pablo Mouche, Carlos Arce o Dylan Glaby, Iván Tapia y Fernando Valenzuela; Neri Bandiera y Bruno Sepúlveda. DT: Rodolfo De Paoli.



Árbitro: Germán Delfino. VAR: Héctor Paletta.



Cancha: River Plate.



Hora de inicio: 20.30.



TV: TNT Sports.

Fuente: Télam