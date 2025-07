River Plate ha tenido un viernes de novedades significativas. El club de Núñez hizo oficial la llegada de Maximiliano Salas, el delantero proveniente de Racing. La noticia se confirmó en las redes sociales de River con publicaciones como "Salas es de River" y "Bienvenido", acompañadas de un fotomontaje del atacante luciendo la camiseta rojiblanca. Este movimiento se concreta luego de que el pago por su pase impactara finalmente en Racing. Pese a ser una incorporación reciente, Salas ya se integró a los entrenamientos y, en la práctica de fútbol, asomó como titular ocupando el extremo izquierdo en la formación que Marcelo Gallardo prepara para el debut del domingo contra Platense, acompañado por los juveniles Ian Subiabre y Santiago Lencina, con Facundo Colidio como punta. Es importante señalar que la llegada de Salas estuvo precedida por algunas controversias, incluyendo un "explosivo posteo" suyo contra Diego Milito y la dirigencia de Racing, así como una polémica inicial sobre la recepción del dinero por parte de Racing.

Con la incorporación de Salas ya concretada, River ahora pone todo su foco en Maher Carrizo, el talentoso delantero de 19 años de Vélez. La estrategia es clara: Gallardo lo ve como el reemplazo ideal para Franco Mastantuono, quien recientemente fue vendido al Real Madrid. El interés del "Muñeco" por Carrizo no es casual; el juvenil le ganó el puesto a Mastantuono en el Sudamericano Sub-20 dirigido por Diego Placente en Venezuela.

Desde Núñez se informa que River está dispuesto a "ir con todo" por el extremo de Liniers, cuya cláusula de salida asciende a 16 millones de dólares. El presidente velezano, Fabián Berlanga, ha manifestado públicamente que "si River está dispuesto a poner 16 millones de dólares, lo único que queda saber es la opinión del jugador. Nosotros no nos vamos a oponer". No obstante, Berlanga también expresó una postura sobre el "pacto de caballeros" entre clubes argentinos, opinando que "entre clubes del fútbol argentino no se ejecuta la cláusula. Creo que no se debería hacer, pero, si la hacen, está perfecto".

Por su parte, el entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, se mostró abierto a la posibilidad de que Carrizo se vaya, incluso sugiriendo que "pediría algunos jugadores como parte de cambio", destacando que Rodrigo Aliendro es el que más le interesa. La situación de Carrizo se complejiza dado que su intención primaria es emigrar a Europa en este mercado de pases, y su entorno ha señalado que recibió sondeos de importantes ligas de Inglaterra, España, Italia, Portugal y Bélgica. A pesar de esto, se especula con que un llamado de Marcelo Gallardo podría cambiar su decisión, aunque sus allegados han pedido "silencio y prudencia" sobre si hubo o no comunicación.