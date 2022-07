San Lorenzo empató este domingo con Banfield por 1-1, como visitante, con un nuevo gol del paraguayo Adam Bareiro, sorpresivo artillero del torneo 2022 de la Liga Profesional de Fútbol, con seis tantos.



El delantero del "Ciclón" abrió el marcador, de tiro penal, a los 21 minutos del primer tiempo, pero el "Taladro" lo empató, a los 38, mediante Matías González.



Ambos equipos no pudieron seguir con su racha ganadora y se conformaron con un empate en el Florencio Sola que los deja en la zona media de la tabla de posiciones.



Banfield, que venía de clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina, llegó a los 12 puntos, mientras que San Lorenzo, con el envión del clásico contra Boca Juniors, ahora tiene 11 unidades.



Este fue el quinto empate en el torneo para el equipo de Rubén Darío Insúa, quien contó con el debut de los refuerzos Gastón Campi y Juan Ignacio Méndez.



En Banfield atajó Facundo Cambeses en lugar del experimentado Enrique Bologna y no jugó Giuliano Galoppo por su inminente venta a San Pablo, de Brasil.



San Lorenzo encontró la ventaja luego de un polémico penal cobrado por Andrés Merlos por una falta de Alejandro Maciel sobre Adam Bareiro sobre la línea del área grande.



El propio paraguayo se hizo cargo de la ejecución pese a que había fallado contra Boca y convirtió el 1-0 con el que llegó a los seis tantos en el campeonato.



Mientras espera por Martín Cauteruccio, el equipo del "Gallego" Insúa se encontró con un goleador que al principio no estaba en los planes.



La visita tuvo la posibilidad de ampliar el marcador a los 34 minutos pero Agustín Giay definió apurado y desviado en el mano a mano con Cambeses.



San Lorenzo pasó de poder estar 2-0 al 1-1 ya que a los 38 minutos, Matías González pateó de afuera del área y con ayuda de Sebastián Torrico, quien tuvo una floja reacción, puso el empate para el "Taladro".



Festejado el primer gol en Primera para el hábil zurdo tandilense, de 20 años, quien se ganó la titularidad con la llegada de Vivas.



En el segundo tiempo, Banfield fue un poco más que San Lorenzo que retrocedió algunos metros y defendió cerca de Torrico.



El ídolo azulgrana se recuperó del fallo en el gol y fue importante para cuidar el empate ya que le sacó un remate a Agustín Urzi, otro a Ramiro Enrique y un cabezazo al ingresado Juan Manuel Cruz.



Sobre el final, a los 43, el "Ciclón" tuvo la victoria en los pies de Malcom Braida pero en la línea salvó Maciel.



El público banfileño terminó muy enojado con el arbitraje de Andrés Merlos, quien desestimó un aviso del VAR (Yael Falcón Pérez) por una posible tarjeta roja a Giay sobre urzi y en el minuto 51 hubo una mano en el área de Gastón Hernández.



En la próxima fecha, Banfield visitará a Talleres, en Córdoba, y San Lorenzo recibirá a Unión de Santa Fe.