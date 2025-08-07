En un encuentro disputado en el Estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores, San Lorenzo se impuso por la mínima diferencia a Vélez en la cuarta jornada de la Liga Profesional de Fútbol. El partido, arbitrado por Facundo Tello.

Desarrollo del Partido y el Gol Decisivo El primer tiempo culminó con la ventaja del Ciclón. El único tanto del encuentro llegó a los 27 minutos de la primera etapa. La jugada clave la protagonizó Cerutti, quien, tras un pelotazo de Gill, anticipó a Elías Gómez y Magallán por derecha, superó la salida de Marchiori y tocó al medio para que Alexis Ricardo Cuello empujara el balón a la red.

Vélez tuvo una oportunidad temprana de abrir el marcador a los 7 minutos del primer tiempo, pero un gol de Romero fue anulado por offside de Andrada. En los minutos finales, el Fortín estuvo cerca de la igualdad cuando Dilan Godoy, quien ingresó en el segundo tiempo, cabeceó el balón, pero este se perdió pegado al poste izquierdo.

Actuaciones Destacadas y Movimientos en Campo El arquero de Vélez, Tomás Marchiori, tuvo una actuación destacada, con varias intervenciones cruciales. En el segundo tiempo, frustró un disparo de Ladstatter a los 35 minutos y se agigantó ante un remate de López a los 25 minutos. También realizó una importante atajada a un cabezazo de Romaña a los 5 minutos del complemento.

Durante el transcurso del partido, ambos equipos realizaron varias sustituciones:

San Lorenzo: Nicolás Tripichio por Francisco Perruzzi (44' 2T). Matías Reali por Branco Salinardi (31' 2T). Ezequiel Cerutti por Agustín Ladstatter (13' 2T). Ezequiel Herrera por Fabricio López (0' 2T). Manuel Insaurralde por Juan Rattalino (0' 2T).

Vélez: Imanol Machuca por Álex Verón (36' 2T). Maher Carrizo por Matías Pellegrini (36' 2T). Claudio Baeza por Dilan Godoy (8' 2T).

El encuentro también estuvo marcado por amonestaciones:

San Lorenzo recibió tres tarjetas amarillas: para Elías Báez (2' 1T), Matías Reali (20' 1T) e Ignacio Perruzzi (13' 2T).

Vélez fue amonestado en cuatro ocasiones: para Claudio Baeza (3' 1T), Imanol Machuca (22' 1T), Guillermo Barros Schelotto (33' 2T) y Braian Romero (33' 2T).

Contexto de los Equipos al Momento del Duelo San Lorenzo, dirigido por Damián Ayude, llegaba al partido buscando recuperarse de una eliminación en la Copa Argentina (cayó 1-0 ante Tigre). Sin embargo, en el campeonato, el Ciclón mantenía un invicto, habiendo vencido 2-1 a Talleres y empatado 0-0 con Gimnasia y River Plate antes de este encuentro. La institución también afronta desafíos fuera de la cancha, con el regreso de Diego Herazo y problemas institucionales como el reclamo de Marcelo Tinelli y la situación de Julio Lopardo.

Por su parte, Vélez, bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, buscaba extender su racha invicta desde la llegada de su actual entrenador. En el Clausura, había logrado un triunfo 2-1 ante Tigre y empates 0-0 frente a Platense e Instituto. El Fortín se encuentra inmerso en la preparación para su crucial serie de octavos de final de la Copa Libertadores contra Fortaleza, con partidos programados para el 12 de agosto en Brasil y el 19 de agosto en Liniers. El equipo ya no cuenta con Valentín Gómez y tiene la baja por lesión de su capitán Agustín Bouzat.

PREVIA

El Torneo Clausura de la Liga Profesional inicia su cuarta fecha con un enfrentamiento que promete acaparar todas las miradas: San Lorenzo recibirá a Vélez. Este partido ha sido catalogado como el "destacado del día" en la jornada.

El encuentro tendrá lugar hoy, jueves 7 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas de Argentina. El escenario elegido para este crucial duelo será el estadio Pedro Bidegain, popularmente conocido como Nuevo Gasómetro, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde San Lorenzo oficiará de local. El arbitraje de este choque estará a cargo de Facundo Tello.

Para quienes deseen seguirlo en vivo y no puedan asistir al estadio, el partido será transmitido por TNT Sports.

Este choque entre el Ciclón y el Fortín marca el inicio de la cuarta jornada del Torneo Clausura. La fecha también incluirá otros encuentros importantes que completarán la grilla de este jueves: Godoy Cruz se enfrentará a Gimnasia a las 17:00, y Estudiantes jugará contra Independiente Rivadavia, cerrando la jornada a las 21:00.