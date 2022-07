San Lorenzo venció a Argentinos por 1 a 0, como visitante, en la continuidad de la 11ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El único gol lo hizo el debutante Andrés Vombergar, a los 44 minutos del segundo tiempo.





El "Ciclón" se llevó mucho premio en relación a sus intenciones pero eso poco le importó y trepó así a los 16 puntos en el campeonato, con tres victorias, siete empates y una derrota. Hasta sueña con la Copa Sudamericana 2023, de la que está a cuatro.



El conjunto de Gabriel Milito no aprovechó la monopolización de la pelota, nunca inquietó y se quedó en 20 puntos y sin llegar a la punta del torneo.



Argentinos tomó la decisión y la determinación desde el inicio de hacerse dueño de la pelota a partir de la creación de Gabriel Carabajal como primer pase en la zona media, ya sin Fausto Vera vendido a Corinthians, de Brasil en los últimos días.



Carabajal se transformó en el nuevo líder futbolístico y alimentó de manera repetitiva a Gastón Verón y Nicolás Reniero, bien tomados ambos por la línea de cinco rival.



San Lorenzo, en cambio, dejó en claro de entrada que la intención pasaría por no pelear la posesión de la pelota y cambiarlo por un ataque directo desde la velocidad de Nahuel Barrios y Ezequiel Cerutti.



El primer tiempo tuvo pocas chances concretas de gol de ambos lados, ya que los planteos tácticos prevalecieron por encima de la capacidad individual de algún futbolista para romperlo.



Apenas una arremetida del "Pocho" Cerutti que no empujó el paraguayo Adam Bareiro y varios disparos de media distancia del conjunto local pero sin peligro concreto.



En el complemento, Gabriel Milito hizo tres cambios en el amanecer para romper con la cantidad de gente puesta en defensa por parte de San Lorenzo. Esto trajo varios idas y vueltas entre elaboraciones locales y ataques directos de la visita.



Promediando el segundo tiempo, Argentinos tocó el pico de la posesión con el 70 por ciento aunque no lo tradujo en concreciones para incomodar a un sólido Augusto Batalla -reemplazó al histórico Sebastián Torrico en el arco-.



La apuesta por el lado de Rubén Darío Insúa cuando movió el banco de suplentes se apoyó netamente en la velocidad de sus atacantes, al punto que sacó del campo al goleador Adan Bareiro, que la aguantaba bien de espalda y rebotaba para los volantes con llegada hasta ese momento, y mandó a Nicolás Leguizamón, que en la primera dejó en el camino a dos rivales y casi quiebra el cero.



Además, en Argentinos reapareció Gabriel Ávalos después de siete partidos y trajo una nueva alternativa con los centros aéreos en un campo de dimensiones menores al resto. El duelo fue mano a mano con el colombiano Cristian Zapata, que desde el inicio lo tomó con mucho oficio.



La más clara hasta ese momento se dio por una resolución individual de David Salazar, uno de los que entró en el inicio del segundo tiempo, que gambeteó a su marcador y con un remate despertó a los hinchas locales.



San Lorenzo nunca se salió de su libreto y se llevó un buen triunfo de La Paternal de la mano de su refuerzo Andrés Vombergar, que empujó un centro bajo de Leguizamón, una de las figuras de la tarde. El orden y el progreso como bandera para el equipo de Insúa.



En la próxima fecha, Argentinos visitará a Talleres en Córdoba y San Lorenzo recibirá frente a Estudiantes de La Plata.







= SÍNTESIS DEL PARTIDO =







Argentinos: Federico Lanzillota; Luciano Sánchez, Miguel Torrén y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Luciano Gómez, Franco Moyano, Gabriel Carabajal y Leonel González; Gastón Verón y Nicolás Reniero. DT: Gabriel Milito.



San Lorenzo: Augusto Batalla; Nicolás Fernández Mercau, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández y Jalil Elías; Juan Méndez; Gonzalo Maroni, Nahuel Barrios y Ezequiel Cerutti; Adam Bareiro. DT: Rubén Darío Insúa.







Goles en el segundo tiempo: 44m. Vombergar (S).



Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, José Herrera, Matías Galarza y David Salazar por Verón, Gómez y González (A), 17m. Gonzalo Luján por Maroni (S), 21m. Gabriel Ávalos por Moyano (A), 22m. Nicolás Leguizamón por Bareiro (S), 29m. Andrés Roa por Cabrera (A), 40m. Andrés Vombergar y Agustín Martegani por Cerutti y Barrios (S).







Amonestados: Gattoni y Elías(S).



Árbitro: Germán Delfino.



Cancha: Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors).