Tensión entre la AFA y Estudiantes: Toviggino cuestionó el acuerdo millonario con Foster Gillett

La guerra mediática entre la AFA y Estudiantes de La Plata se intensificó, luego de que Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), emitiera un fuerte comunicado en sus redes sociales en contra de Sebastián Verón, presidente del club platense. El eje del conflicto es el acuerdo millonario firmado por Verón con Foster Gillett, ex dueño del Liverpool, por un monto cercano a los 150 millones de dólares, cuyo objetivo es invertir en la infraestructura y el plantel de Estudiantes.

Toviggino no dudó en cuestionar tanto a Verón como al magnate estadounidense, a quien acusó de haber generado una “deuda monstruosa” que solo puede ser respaldada por el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil. En un tono beligerante, el tesorero de la AFA aseguró que lo único que Verón está haciendo es endeudar al club y que este acuerdo no está transformando el modelo de gestión del fútbol argentino, como el presidente de Estudiantes pretende hacer creer.

"Los clubes son de los socios, no de los empresarios", expresó Toviggino, alineándose con la postura tradicional del fútbol argentino que defiende la propiedad de los clubes por parte de sus socios. En un tono provocador, el dirigente de la AFA remarcó que Foster Gillett no será un dirigente deportivo ni un benefactor del fútbol, como pretende presentarlo Verón, y que la única razón por la cual no controla Estudiantes es porque las leyes argentinas lo impiden.

Este cruce llega en un contexto de creciente debate sobre las sociedades anónimas deportivas (SAD), un modelo que ya se implementa en otras ligas del mundo y que algunos dirigentes, como Verón, defienden como una vía para modernizar el fútbol argentino. Verón, por su parte, ha sido un crítico abierto de la AFA y de su presidente, Claudio Tapia, posicionándose como una voz disidente en temas clave del fútbol local.

El acuerdo entre Estudiantes y Foster Gillett no solo promete una fuerte inversión económica, sino también un cambio profundo en la estructura del club, con proyectos de modernización en infraestructuras y fichajes de renombre, como la reciente incorporación de Cristian Medina, cuya cláusula de rescisión fue abonada por el empresario estadounidense. Este movimiento ha causado gran revuelo en el fútbol argentino, especialmente por el modo en que Verón ha utilizado sus redes sociales para anunciarlo, generando tanto apoyo como rechazo en los sectores internos del club.

El futuro de Estudiantes parece estar marcado por una apuesta fuerte al capital privado, mientras que la AFA y muchos otros clubes miran con recelo los movimientos del “León”. En medio de esta disputa, las sociedades anónimas deportivas se perfilan como uno de los temas clave a debatir en el corto y mediano plazo del fútbol argentino, y el enfrentamiento entre Toviggino y Verón parece ser solo un primer capítulo de una lucha que podría cambiar la cara del deporte en el país.