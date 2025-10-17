Torneo Clausura: la agenda de los cordobeses para este fin de semana

Se abre una nueva fecha del Torneo Clausura, en este caso será la 13.ª, y los conjuntos cordobeses llegan con intereses y realidades distintas. Los tres clubes compartirán una particularidad: tendrán choques complicados ante rivales de peso que son protagonistas en la Liga.

El primero en saltar a la cancha será Belgrano. El Pirata, que viene de sufrir un amargo empate ante Estudiantes de La Plata: lo ganaba 1-0 y se lo empataron en la última jugada. El conjunto celeste tendrá una durísima parada ante Boca en La Bombonera, en lo que será el regreso del Xeneize al torneo, luego de que su partido ante Barracas fuera suspendido por la muerte de Miguel Ángel Russo.

El partido se jugará desde las 18.00 con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de ESPN Premium. El conjunto de Zielinski buscará un triunfo que lo deposite otra vez entre los mejores ocho del torneo.

Talleres tendrá otra dura parada. En la víspera de un día histórico marcado por las elecciones del club, el Matador recibirá a River en el Kempes. Será desde las 20.30 con arbitraje de Ariel Penel y la televisación de TNT Sports.

La “T” llega de conseguir un triunfazo agónico ante Gimnasia en La Plata, que lo hizo escalar un par de posiciones en la zona baja de la Tabla Anual. River, en cambio, llega de sufrir una derrota ante Sarmiento en el Monumental que marcó una de las peores rachas negativas en la historia del club.

En tanto, el último cordobés en ver acción será Instituto. La Gloria llega entonada luego de conseguir una buena victoria ante Atlético Tucumán por 2-0 en el Monumental de Alta Córdoba. El equipo del “Gato” Oldrá llega con buenas sensaciones y afianzado en una zona “B” que está al rojo vivo. Con el triunfo, el albirrojo quedará entre los mejores ocho.

El rival será Riestra: un equipo que no pierde de local desde hace 26 partidos y es siempre peligroso en su casa. El encuentro arrancará el lunes a las 20.00 en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y la televisación de ESPN Premium.

