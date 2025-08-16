Tigre dio el batacazo y le ganó 2-1 a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputó el viernes 15 de agosto de 2025.

El primer tiempo finalizó con Racing en ventaja de 1-0 sobre Tigre. Bajo la dirección técnica de Gustavo Costas, la "Academia" desplegó una estrategia ofensiva que superó las líneas defensivas del “Matador” de Victoria, generando diversas oportunidades claras de gol. El primer gol del encuentro llegó a los 43 minutos de la primera parte, cuando el centro delantero Adrián Balboa de Racing Club abrió el marcador. Balboa bajó la pelota con el pecho y ejecutó un disparo preciso que sorprendió al arquero de Tigre, Felipe Tomás Zenobio, poniendo a Racing 1-0 arriba.

El complemento del partido comenzó con un giro significativo a los 9 minutos del segundo tiempo. Racing sufrió la expulsión de su defensor Franco Pardo, quien abandonó el campo de juego por doble amonestación. Esta dura salida afectó el funcionamiento del equipo local y nutrió a su contrincante.

En la segunda mitad, Tigre, dirigido por Diego Dabove, realizó un importante esfuerzo y logró revertir la tensa situación en el tanteador. El empate 1-1 para el "Matador" llegó a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Braian Martínez ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos. Apenas cuatro minutos después, a los 48 minutos del segundo tiempo, Tigre se adelantó en el marcador y selló la victoria. Ignacio Russo aprovechó un centro de Braian Martínez y finalizó la jugada con un cabezazo preciso que complicó a Gabriel Arias, poniendo el 2-1 definitivo.

Con este contundente triunfo, el conjunto de Victoria se posicionó en el sexto lugar del Grupo A del Torneo Clausura, sumando siete unidades, un escalón por debajo de Defensa y Justicia, quien posee la misma cantidad de puntos. El partido fue arbitrado por Darío Herrera.

La síntesis del encuentro fue la siguiente:

Torneo Clausura, Fecha 5

Racing 1-2 Tigre

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Presidente Juan Domingo Perón

Goles en el primer tiempo: 43m. Adrián Balboa (R)

Goles en el segundo tiempo: 44m. Braian Martínez (T) 48m. Ignacio Russo (T)

Expulsión en el segundo tiempo: 9m. Franco Pardo (R)

Las formaciones iniciales fueron:

Racing: Arias; Colombo, Pardo, García Basso, Mura, Zuculini, Sánchez, Rodríguez, Torres, Balboa y Conechny. D.T: Gustavo Costas.

Tigre: Zenobio; Soto, Laso, Cardona, Álvarez, Leyes, Gonzalez, Rivero, Saralegui, Medina y Russo. D.T: Diego Dabove.

Los cambios realizados en el segundo tiempo incluyeron: