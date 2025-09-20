El freno de Sarmiento y la controversia arbitral

Sarmiento le puso un freno a Barracas Central al ganarle 1 a 0. Con esta victoria, el "Verde" se llevó a Junín tres puntos esenciales que le sirven tanto en su tabla para sostenerse en la zona de campeonato como para mejorar su posición en la lucha por mantener la categoría. Barracas, que jugaba su interzonal contra el equipo de Facundo Sava, no pudo asegurarse el primer puesto en la Zona A y perdió la punta de las posiciones.

La ventaja para la visita se concretó en la primera parte, cuando a los 22 minutos, Alex Vigo subió por la derecha y envió el centro al área para la entrada de Carlos Villalba. Villalba anticipó a su marca y logró meter la pelota entre el primer palo y el arquero Marcos Ledesma para sellar el 1 a 0. Desde ese instante, Sarmiento se concentró en sostener la ventaja y cortarle el circuito ofensivo a Barracas, que terminó siendo el equipo que más atacó.

El VAR, en el centro de la polémica

El partido tuvo una jugada que actualizó las ocurrencias en el estadio, centrando la polémica en la actuación del VAR. Se trató de una fuerte acción en la que Iván Tapia, jugador del club que preside su hermano e hijo del presidente de la AFA, fue con un "planchazo" sobre Elián Giménez.

El árbitro Nicolás Ramírez vio la falta y mostró la tarjeta amarilla. Sin embargo, el juez que estaba distraído en el VAR, Diego Ceballos, no convocó a Ramírez para revisar la acción y una posible tarjeta roja, lo cual había beneficiado a Barracas previamente. Los reclamos por la expulsión no cobrada fueron tan vehementes en el banco de Sarmiento que terminaron con Facundo Sava, su entrenador, viendo la tarjeta roja que reclamaba para el número 23 del Guapo. Sava, que no estaba suspendido, tuvo que ver el resto del encuentro desde la platea por haber reclamado airosamente.

El final del partido, que siempre estuvo "al límite de los forcejeos", se convirtió en un monólogo de Barracas en su búsqueda desesperada por el empate. El "Guapo" estuvo cerca de la igualdad en una de las últimas chances de los siete minutos adicionales. Nicolás Demartini aprovechó una pésima salida del arquero Lucas Acosta y cabeceó al gol. No obstante, después de varios minutos de suspenso, el VAR intervino para anular el empate por una posición adelantada. Apenas unos minutos después, Ramírez dispuso el final, desatando el festejo en el banco de suplentes de Sarmiento.