Vélez Sarsfield se impuso ante San Martín de San Juan por 2-1 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, en un encuentro correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Gracias a este resultado, el “Fortín” subió al tercer puesto de la tabla, acumulando 18 puntos y se acerca a la punta de su zona. Por su parte, el conjunto sanjuanino, dirigido por Leandro Romagnoli, se mantiene en la undécima posición con nueve unidades y continúa en zona de descenso.

Los goles que definieron el triunfo de la visita fueron obra del mediocampista Manuel Lanzini y del delantero Dilan Godoy. Lanzini abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo, tras recibir un pase filtrado del lateral Isaías Andrada y rematar alto dentro del área para establecer el 1-0 parcial.

Apenas comenzado el complemento, en el primer minuto (o a los 38 segundos de la segunda mitad), Vélez estiró la ventaja. El segundo gol llegó tras una destacada jugada colectiva que culminó con una pared entre Lanzini y Godoy, que dejó a este último mano a mano para definir con un remate fuerte al palo derecho del arquero Matías Borgogno.

El descuento para el equipo local llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero Ignacio Maestro Puch pudo cabecear un tiro de esquina al segundo palo, marcando el 2-1 definitivo. El partido, que fue arbitrado por Andrés Gariano y fiscalizado por Fernando Espinoza en el VAR, tuvo una incidencia clave sobre el final. El defensor de Vélez, Aarón Quirós, fue expulsado a los siete minutos del tiempo de descuento (52 minutos, según la síntesis). Quirós cometió una dura falta sobre el mediocampista Sebastián Jaurena, impactándolo con ambas piernas a la altura de la tibia derecha, una acción que le valió la tarjeta roja tras la intervención del VAR.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto deberá enfrentar a Atlético Tucumán en la próxima jornada, recibiéndolo el lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas. En tanto, San Martín visitará a Platense el viernes 26 a las 19:00 horas.

Síntesis

Torneo Clausura 2025. Zona B. Fecha 9. San Martín 1 - 2 Vélez. Goles en el primer tiempo: 9m. Manuel Lanzini (V). Goles en el segundo tiempo: 1m (38s). Dilan Godoy (V); 13m. Ignacio Maestro Puch (SM). Incidencia en el segundo tiempo: 52m. Aarón Quirós expulsado (V). Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez. DTs: San Martín: Leandro Romagnoli. Vélez: Guillermo Barros Schelotto.