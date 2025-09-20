Triunfo clave de Vélez en San Juan
Manuel Lanzini y Dilan Godoy sentenciaron el 2-1 de Vélez ante San Martín de San Juan por la fecha 9. El Fortín está con el ánimo en alto para la revancha de la Copa ante Racing.
Vélez Sarsfield se impuso ante San Martín de San Juan por 2-1 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, en un encuentro correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Gracias a este resultado, el “Fortín” subió al tercer puesto de la tabla, acumulando 18 puntos y se acerca a la punta de su zona. Por su parte, el conjunto sanjuanino, dirigido por Leandro Romagnoli, se mantiene en la undécima posición con nueve unidades y continúa en zona de descenso.
Los goles que definieron el triunfo de la visita fueron obra del mediocampista Manuel Lanzini y del delantero Dilan Godoy. Lanzini abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo, tras recibir un pase filtrado del lateral Isaías Andrada y rematar alto dentro del área para establecer el 1-0 parcial.
Apenas comenzado el complemento, en el primer minuto (o a los 38 segundos de la segunda mitad), Vélez estiró la ventaja. El segundo gol llegó tras una destacada jugada colectiva que culminó con una pared entre Lanzini y Godoy, que dejó a este último mano a mano para definir con un remate fuerte al palo derecho del arquero Matías Borgogno.
El descuento para el equipo local llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero Ignacio Maestro Puch pudo cabecear un tiro de esquina al segundo palo, marcando el 2-1 definitivo. El partido, que fue arbitrado por Andrés Gariano y fiscalizado por Fernando Espinoza en el VAR, tuvo una incidencia clave sobre el final. El defensor de Vélez, Aarón Quirós, fue expulsado a los siete minutos del tiempo de descuento (52 minutos, según la síntesis). Quirós cometió una dura falta sobre el mediocampista Sebastián Jaurena, impactándolo con ambas piernas a la altura de la tibia derecha, una acción que le valió la tarjeta roja tras la intervención del VAR.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto deberá enfrentar a Atlético Tucumán en la próxima jornada, recibiéndolo el lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas. En tanto, San Martín visitará a Platense el viernes 26 a las 19:00 horas.
Síntesis
Torneo Clausura 2025. Zona B. Fecha 9. San Martín 1 - 2 Vélez. Goles en el primer tiempo: 9m. Manuel Lanzini (V). Goles en el segundo tiempo: 1m (38s). Dilan Godoy (V); 13m. Ignacio Maestro Puch (SM). Incidencia en el segundo tiempo: 52m. Aarón Quirós expulsado (V). Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez. DTs: San Martín: Leandro Romagnoli. Vélez: Guillermo Barros Schelotto.